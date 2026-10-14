이재용, 홍라희 주식 1116만주 증여받아

이재용 삼성전자 회장이 홍라희 리움미술관 명예관장으로부터 2조6000억원 상당의 삼성전자 지분을 증여받는다. 증여 이후 이 회장의 삼성전자 지분율은 1.58%에서 1.75%로 높아진다.



삼성전자는 홍 명예관장이 삼성전자 주식 1115만8000주(0.17%)를 이 회장에게 증여한다고 13일 공시했다. 이날 삼성전자 종가 23만2000원을 기준으로 하면 증여 규모는 약 2조6000억원 상당이다. 증여 예정일은 다음 달 12일이다. 이번 증여로 발생하는 증여세는 2027년 부과될 전망이다.

이재용 삼성전자 회장. 뉴시스

현재 이 회장이 보유한 삼성전자 주식은 1억521만9053주로 지분율은 1.58%다. 이번 증여가 완료되면 이 회장 보유 주식은 1억1637만7053주로 지분율이 1.75%로 증가한다. 지분율이 0.17%포인트 올라가는 것이다. 반면 홍 명예관장의 지분율은 0.98%에서 0.81%로 0.17%포인트 낮아진다.



재계에서는 이번 증여가 가족 간 거래로서 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석한다. 삼성 총수 일가가 보유한 전체 지분에도 큰 변동이 생기지 않는다. 다만 이 회장이 모친인 홍 명예관장으로부터 직접 주식을 받음으로써 그룹 지배력을 더욱 공고히 하는 상징적인 의미가 될 것으로 보인다.



앞서 홍 명예관장은 지난 9월 1조9000억원 상당의 삼성전자 지분 0.11%를 이 회장에게 매도한 바 있다. 당시 매도는 홍 명예관장이 상속세 완납을 위해 일으킨 금융기관 대출금을 상환하기 위한 것으로 추정됐다. 홍 명예관장은 지난 1월 삼성물산 주식 전량(180만8577주·지분율 기준 1.06%)을 이 회장에게 증여하기도 했다. 이를 통해 이 회장의 삼성물산 지분율은 보통주 기준으로 기존 19.93%에서 20.99%로 높아졌다.

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