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새마을금고도 개인정보 유출…피해 발생 시 전액 보상

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구예지 기자 sunrise@segye.com

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새마을금고에서도 개인정보 유출 사고가 발생했다. 고객번호와 이름, 암호화된 주민번호, 계좌번호, 잔액 등의 정보가 빠져나갔고 중앙회 측은 이번 정보 유출로 인한 피해 발생 시 전액 보상을 약속했다.

 

지난 12일 서울시내 한 새마을금고 지점. 연합뉴스
지난 12일 서울시내 한 새마을금고 지점. 연합뉴스

새마을금고 중앙회는 13일 홈페이지를 통해 개인(신용)정보가 유출됐다며 이렇게 밝혔다. 중앙회 측은 “이번 사고로 유출된 개인(신용)정보는 개인별로 차이가 있지만 고객번호, 이름, 암호화된 주민번호, 계좌번호, 생년월일, 휴대폰번호, 집전화번호, 회사전화번호, 집주소, 회사주소, 이메일주소, 잔액”이라고 말했다.

 

유출이 확인된 고객들에게 문자를 통해 개별 통지가 진행 중이고 홈페이지에 공시된 링크를 통해 유출여부 및 유출 항목을 확인할 수 있다.

 

중앙회는 “유출 사실을 인지한 후 해커가 접속한 해당 IP와 우회 접속한 IP를 차단하고, 추가적인 홈페이지 취약점 점검 및 보완 조치를 수행했다”며 “이번 유출로 피해가 발생할 경우 전액 보상을 할 것”이라고 말했다.


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