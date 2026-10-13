되고시스템 ‘되고세이퍼GO’, CSAP SaaS 표준등급 획득

도급·용역 과정에서 발생하는 협력업체 안전관리 자료까지 통합할 수 있는 공공기관용 안전보건관리 서비스가 CSAP SaaS 표준등급 인증을 획득했다.

산업안전보건관리 솔루션 전문기업 ㈜되고시스템(대표 김용필)은 통합 안전보건관리 SaaS ‘되고세이퍼GO’가 한국인터넷진흥원(KISA)의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) SaaS 표준등급을 받았다고 밝혔다.

되고세이퍼GO는 기관 내부의 위험성평가와 안전점검, 교육 기록을 비롯해 협력업체가 수행한 위험성평가, 안전교육, 작업허가 현황을 한 화면에서 관리할 수 있다. 되고시스템은 특히 외부 도급·용역 업무가 많은 기관에서 분산된 관리 정보를 통합하는 데 활용할 수 있다고 설명했다.

안전보건 관련 기록 관리 중요성도 커지고 있다. 중대재해처벌법은 공공기관의 장 등을 경영책임자등으로 규정하고 있으며, 시행령은 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행 여부 등을 반기 1회 이상 점검하도록 정하고 있다.

되고세이퍼GO는 이 과정에서 발생하는 자료를 시스템상 기록으로 남겨 업무 이력을 확인할 수 있도록 했다. 기존 엑셀이나 서류 형태로 나뉘어 있던 관리 방식을 하나의 플랫폼으로 묶은 것이다.

서비스는 CSAP IaaS 인증을 받은 NHN클라우드 공공 클라우드 환경을 기반으로 운영된다. 되고시스템에 따르면 회사는 18년 동안 국내 100여 개 기업 및 공공기관에 관련 시스템을 구축해 왔다.

김용필 대표는 “공공기관의 안전보건관리를 서류 중심에서 시스템 중심으로 전환하는 출발점이 되겠다”며 “공공부문 안전보건관리의 새로운 기준을 세워 나가겠다”고 밝혔다.

되고시스템은 공공조달 채널 공급 확대와 함께 시연, 무료 체험, PoC, 안전보건관리체계 구축 컨설팅, 기존 자료 초기 등록 등을 지원할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지