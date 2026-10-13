세계일보

검색

李대통령 “굴종적·사대적 태도 지양해야…국익 지켜지는 외교 필요”

입력 : 수정 :
이강진 기자 jin@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
국익 지켜지는 외교 필요성 강조

이재명 대통령은 13일 “언제나 당당한 대한민국만을 위한 대한민국의 국익이 지켜지는 외교를 해야 한다”며 “국가 간 관계에 있어서 굴종적 태도나 사대적 태도를 지양해야 한다”고 밝혔다. 

 

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “대한민국의 외교 방침은 명확하게 실용적 국익 외교”라며 이같이 말했다.

 

이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단
이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 한·미 동맹과 관련해 “매우 중요하다. 외교의 축이라고 할 수 있다”면서도 “한편으로 우리를 둘러싼 주변 강국들과의 관계 관리도 여전히 중요하다”고 짚었다. 그러면서 “국가 간에는 이견이 있기 마련이다. 이견을 최소화할 필요도 있고, 그 이견들이 관리 가능한 범위 내에 있어야 하나 이견의 존재 자체를 문제 삼을 수는 없다”고 했다. 최근 한·미 간 정보협력과 통상문제 등을 두고 이상기류가 감지되는 가운데 이에 대한 견해를 내비친 것으로 풀이된다.

 

이 대통령은 “국가들이 각각의 국익을 추구하는데 언제나 그게 일치할 수 있겠나. 일치를 향해서 끊임없이 토론하고 주장하고 또 조정해 나가는 것”이라고 강조했다. 이어 “가급적이면 국가 간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한, 우리 대한민국을 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 타협해 나갈 수 있도록 하는 것이 중요하다”며 “자칫 잘못하면 국가 간의 이익 경쟁에서 우리 국익을 희생하는 상황이 벌어질 수도 있다”고 했다. 

 

미국과의 협상을 이어가고 있는 통상라인의 노고를 격려하기도 했다. 이 대통령은 “산업통상부 장관과 통상교섭본부를 비롯한 우리 공직자 여러분들이 대외 협상에서 많이 고생하고 있다”며 “투자 대상으로 지목된 여러 나라 중에 아마 가장 오래 협상이 계속됐고, 가장 국익에 부합한 결론을 낸 게 대한민국”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 대한민국은 국민들의 더 나은 편익, 대한민국의 국익을 위해서 최선을 다해 나갈 것”이라며 “이견들이 있으면, 또는 사안에 대한 오해들이 있으면 풀고 조정해가면서 대한민국이 세계 속에 우뚝 선 대체불가한 국가로 나아갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.


이강진 기자 jin@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

박남정 딸 시은, 홀터넥 입고 '뼈말라' 몸매
  • 박남정 딸 시은, 홀터넥 입고 '뼈말라' 몸매
  • 김규리 '거꾸로 태극기' 누명 벗었다…영암군
  • 에스파 지젤, 레깅스로 드러낸 명품 힙라인…글래머 몸매 '눈길'
  • 천우희, 김남길과 팔짱 끼며 '다정 케미'…화기애애