李대통령 “국익지키는 외교 해야…굴종·사대적 태도 지양”

이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 13일 “언제나 당당한 대한민국만을 위한, 대한민국의 국익이 지켜지는 외교를 해야 한다”며 “국가 간 관계에 있어 굴종적 태도나 사대적 태도를 지양해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “대한민국의 외교 방침은 실용적 국익 외교다. 대한민국은 자주적인 독립 국가로, 가장 중요한 것은 대한민국의 국익”이라며 이같이 말했다.

이번 발언은 최근 한미 정보당국 간 이상기류가 수면 위로 부상하면서 정치권에서 ‘한미동맹 균열론’에 대한 우려가 번지는 것을 염두에 둔 것으로 보인다.

이 대통령은 “어떻게 국가들이 각각의 국익을 추구하는데 언제나 일치할 수 있겠냐”면서 “국가간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 타협해나갈 수 있도록 하는게 중요하다”고 밝혔다.

이어 “이견을 최소화할 필요도 있고, 그 이견들은 관리 가능한 범위 내에 있어야 한다”며 “그러나 이견의 존재 자체를 문제 삼을 수는 없다”고도 했다.

이 대통령은 “가급적으면 국가 간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한, 또 우리 대한민국을 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 타협해나가는 것이 중요하다”며 “자칫하면 국가 간 이익 경쟁에서 우리의 국익을 희생하는 상황이 벌어질 수도 있다”고 강조했다.

한미 간 통상협상 과정을 예로 들기도 했다. 이 대통령은 “산업통상부 장관, 통상교섭본부를 비롯한 우리 공직자들이 대외협상에서 고생을 많이 하고 있다. 전략투자 대상으로 지목된 여러 나라 중에 아마 가장 오래 협상을 계속했고 가장 국익에 부합한 결론을 낸 것이 대한민국”이라고 격려했다.

또 “미국에서도 우리 협상 담당자들을 ‘매우 터프하다’고 인정하지 않았나. 불만인 동시에 한편으론 칭찬이기도 하다”며 “앞으로도 대한민국의 국익을 위해 최선을 다할 것이다. 이견이 있거나 오해가 있으면 풀고 조정해가며 세계 속에 우뚝 선 대체 불가 국가로 나아갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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