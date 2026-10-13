김민석, 주진우 겨냥 "극단적 말장난 즐기는 분, 정치생명 짧아"

더불어민주당 김민석 대표는 13일 SNS에 '이재 명을 끊을 때'라는 댓글을 달은 국민의힘 주진우 의원을 향해 "스스로를 돌이켜보지 않고 극단적인 말장난 형식으로 하는 정치 형태는 오래가기 어렵다"고 비판했다.



김 대표는 이날 민주당 유튜브의 '민티07'에 나와 "명 이런 얘기는 말장난이라고 하기도 정말 심한 정도"라며 이같이 말했다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 8월 27일 인천 중구 인스파이어 리조트에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 '민주의 황금시대'를 주제로 한 기조연설에서 민주당의 미래와 방향성에 대해 설명하고 있다.

김 대표는 "그런 것(말장난)들을 즐기는 분 치고 정치생명이 긴 경우를 별로 못 봤다"며 "거의 없다고 봐야 한다"고 꼬집었다.



이어 "주 의원은 본인이 상대방에게 지적하는 일 대부분을 보면 자기가 더 하는 경우가 많은 것으로 정평이 나 있다"며 "가령 상대의 재산 형성에 문제가 있지 않냐고 지적하는데 막상 보면 그(주 의원) 집안에서 할아버지가 어린 손자에게 거액을 물려주는 과정이 그렇게 투명하지 않다는 것들이 많다"고 지적했다.



김 대표는 또 주 의원이 엑스(X·옛 트위터)에 대외비 문서 사진을 촬영해 올린 이재명 대통령을 비밀누설 혐의로 고발한 데 대해 "약간 비이성적"이라고 비판했다.



김 대표는 "그걸 고발하고 정색하고 얘기한다는 것 자체가 너무 황당한 코미디"라며 "대외비는 회의 전까지 보안을 강조한 것이고, 피보고자가 (회의가) 다 끝난 이후 일정한 상황에서 내용을 알리는 차원이었다"고 말했다.



김 대표는 주 의원이 이 대통령의 휴일 골프를 '황제 골프'라고 비판하는 데 대해선 "대통령의 골프는 건강 측면도 있고, 외교 준비라는 측면도 현실적으로 있다"며 "트럼프 (미국) 대통령이 여러 번 같이 골프했으면 좋겠다는 얘기를 한 적이 있다"고 반박했다.



김 대표는 "국회가 윤리적 무법지대 아닌가"라며 "윤리특별위원회를 (여야) 동수로 구성한다는 것 때문에 최악의 망언이나 비윤리적 행태가 가장 윤리적으로 규율이 안 되는 곳이 국회"라고 지적했다.



이어 "국회의원 제명이 안 된다면 차라리 일정 기간 자격 정지하자는 것이 제가 냈던 아이디어인데 어제도 원내에서 논의했다"며 "과감하게 정리하는 것이 좋겠다"고 설명했다.



그러면서 "극단적 망언, 특히 5·18 망언 등 헌법과 사회적 윤리의 틀 밖에 있는 부분은 국회가 선을 그어줘야 한다"며 "윤리위가 실질적으로 징계도 못 하는 상황을 극복하는 쪽으로 한 걸음 더 진전시키겠다"고 강조했다.



김 대표는 국민의힘 나경원 의원이 포로 한국 송환과 관련해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 감사 서한을 보낸 것에 대해선 "금도와 이성의 기준선을 벗어난 것"이라고 비판했다.

<연합>

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