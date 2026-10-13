트럼프, 아시아 방문 중 김정은과 회담 계획 묻자 "그럴 수도"

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 다음달 아시아 방문 중에 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 말했다.



북한의 적극적인 호응이 감지되지 않는 가운데 재차 김 위원장을 향해 북미대화 재개를 위한 유화 메시지를 보낸 것으로 풀이된다. 내달 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 북미 정상의 대면이 성사될지 주목된다.

트럼프 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 문답하다가 아시아 방문 중 김 위원장을 만날 계획이냐는 질문을 받고 "그럴 수도 있다"고 답했다.



11월 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 아시아를 방문했을 때 김 위원장과 만날 것이냐는 질문에 가능성을 열어둔 것이다.



트럼프 대통령은 김 위원장과의 대면과 관련해 구체적인 언급은 하지 않았다.



다만 북미 정상의 대면이 성사될 가능성을 열어두면서 김 위원장을 상대로 거듭 유화메시지를 보낸 것으로 해석된다.



중간선거가 얼마 남지 않아 정신없이 바쁜 와중에도 여전히 김 위원장과의 만남에 관심을 두고 있음을 확인하면서 좀처럼 대화 재개에 나서지 않는 북한에 호응을 촉구한 것으로 볼 수 있다.

지난 2019년 6월 판문점서 만난 북미 정상. 연합뉴스

트럼프 대통령은 연내에 김 위원장과 만나고 싶다는 의지를 여러 차례 표명해왔다.



가장 유력한 계기로는 APEC 정상회의가 꼽혀왔다. 트럼프 대통령이 아시아를 방문한 김에 중국 등지에서 김 위원장과 만나는 방안이다.



김 위원장이 호응한다면 장소가 중국이 될지, 제3국이 될지는 미지수다. 일각에서는 TV 중계용 연출을 노리는 트럼프 대통령이 미국 대통령으로서는 처음으로 평양 방문을 추진할 수 있다는 관측도 내놓고 있다.



김 위원장은 더이상 비핵화 논의는 하지 않겠다는 입장이다. 미국도 주무부처인 국무부에서는 북한의 비핵화를 거론하고 있지만 트럼프 대통령과 백악관은 비핵화 언급을 하지 않은 채 "전제조건 없는 대화가 가능하다"는 식으로 북한을 유인하고 있다.

<연합>

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