트럼프 “러·우크라 에너지 휴전 합의”…일방 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나가 에너지 부문에 대한 휴전에 합의했다고 밝혔다. 하지만 트럼프 대통령의 발표 이후에도 러시아는 우크라이나 발전소를 공격하는 등 공습을 이어갔다.



트럼프 대통령은 11일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “러시아와 우크라이나 간 전쟁에서 에너지 휴전이 이뤄졌다”며 이는 즉각적으로 효력이 발생한다고 말했다. 또 “양측 모두 동의했다”며 “이를 위반하지 말라”고 촉구했다.

10일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관으로 복귀하고 있는 모습. AP연합뉴스

트럼프 대통령이 말한 ‘에너지 휴전’은 에너지 시설 등에 대한 공격을 중단하는 합의를 의미하는 것으로 풀이된다. 다만 트럼프 대통령은 휴전의 구체적인 적용 대상이나 기간 등에 대해선 언급하지 않았다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 대통령의 언급이 있은 뒤 미국 매체 액시오스에 “나로서는 처음 듣는 내용”이라며 “하지만 러시아가 에너지 휴전에 동의한다면 우크라이나도 동의할 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령의 발표와 달리 우크라이나는 아직 휴전에 합의하지 않았음을 시사한 것이다. 젤렌스키 대통령은 또 다른 영상 연설에서 러시아가 우크라이나 제2의 도시 하르키우의 열병합발전소를 공격하는 등 에너지 시설 공격을 지속하고 있다고 밝혔다. 러시아는 이날 트럼프 대통령 발표와 관련한 언급을 하지 않았다.



트럼프 대통령은 최근 들어 세계 에너지 가격 상승을 이유로 우크라이나에 러시아 정유시설 공격을 중단하라고 강하게 압박해왔다. 그러나 우크라이나는 러시아가 자국의 에너지 시설에 대한 공격을 중단하지 않는 상황에서 일방적으로 공격을 멈출 수 없다는 입장을 밝혀왔다. 트럼프 대통령은 지난 9일에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아산 경유를 미국과 세계 시장에 대규모 공급하기로 합의했다고 발표했으며, 러시아에 대한 제재도 일부 완화했다. 일련의 상황은 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 에너지 가격을 낮추기 위한 맥락으로 이해된다.

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