정동영 “한·미 동맹 이상 없어…경질해야 할 건 색깔론”

정동영 통일부 장관은 12일 최근 한·미 정보공유 제한 논란 등으로 불거진 동맹 균열론에 대해 “한·미 동맹은 이상이 없다”고 선을 그었다.

정동영 통일부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 뉴시스

정 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 언론간담회에서 “동맹은 가치를 공유하지만 이해관계는 상충할 때도 있다”며 “의견이 달라도 충분히 소통하는 것이 동맹”이라고 말했다. 그는 “미국과 동맹 관계에 있는 나라 중 지금 안보·통상 관계로 미국과 줄다리기를 하지 않는 나라가 없다”며 “동맹들도 각자의 국익과 자율성을 위해 줄다리기를 하고 있고 우리도 마찬가지”라고 설명했다. 지난달 한·미 정상회담에 대해서는 “30년 후 기록물이 공개되면 알 수 있겠지만, 역대 정상회담 중 대한민국의 국익과 자율성 측면에서 이정표가 될 만한 회담이었다”고 평가했다.

정 장관은 자신의 구성 우라늄 농축시설 언급을 이유로 북한 핵시설 관련 정보공유를 제한한 것을 두고는 “오해”이자 “미국이 틀렸다”고 지적했다. 통일부 장관이 미국의 공유 정보를 누설했다는 주장은 사실과 다를 뿐 아니라 발언의 경위를 미국 당국자와 주미 한국대사에게 충분히 전달했다는 입장이다. 미국의 불신을 이유로 자신과 이종석 국가정보원장의 경질을 요구하는 야권 주장에 대해서는 “2026년에 경질해야 할 것은 색깔론이며, 편향된 동맹관”이라며 “평화공존을 제도화해 제 2·3의 지뢰폭발 사고가 재발하지 않도록 해야 할 것”이라고 강조했다.

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