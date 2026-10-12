혁신당 “조희대 탄핵안 새로 발의할 것…역풍 두려워할 이유 없어”

조국혁신당은 12일 대법관 후보 재제청 논란과 관련해 조희대 대법원장에 대한 새 탄핵안을 발의하겠다고 예고했다.

신장식 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당장 할 일은 조 대법원장 탄핵”이라며 “업데이트된 조희대 탄핵안을 혁신당이 공개하겠다”고 밝혔다.

조국혁신당 신장식 대표가 12일 국회 최고위원회의에서 대법관 후보자 재제청 논란을 빚은 조희대 대법원장의 탄핵 필요성을 주장하고 있다. 연합뉴스

신 대표는 “저희는 지난해 10월 조희대 탄핵소추안을 공개한 바 있다. 이재명 대선 후보 공직선거법 상고심 파기환송 결정이 이유였다”며 “정치적 중립 의무를 위반하고 선거에 의도적으로 개입한 것”이라고 비판했다.

신 대표는 이어 재제청 거부 논란과 관련해 “조 대법원장은 곧아야 할 헌법을 휘어 자신의 잣대에 맞췄고, 자기 기준을 내세워 임명권을 침해했다”며 “그 결과 대법원은 비정상 상태로 국민의 재판 받을 권리를 침해하고 있다”고 주장했다.

신 대표는 “조 대법원장을 직무 정지시켜야 법원행정처 해체 등 사법개혁 제도화에 박차를 가할 수 있다”고 강조했다. 그러면서 “여론의 역풍을 두려워할 필요도 없다. 국민 다수는 이미 조 대법원장의 자격에 의문을 제기하고 있다”고 했다.

혁신당은 조 대법원장의 업무추진비 사용과 관련해 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 업무상 횡령 등 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발한다는 방침이다.

박병언 대변인은 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 “저희 당은 그간 조 대법원장의 자진사퇴를 언급해왔다”며 “대통령 대법관 재제청을 거부하는 태도를 봤을 때 정면충돌 양상으로 가고 있어 탄핵을 구체적으로 언급하게 된 것”이라고 탄핵안 발의 추진 배경을 설명했다.

박 대변인은 “그간에 더 정돈된 내용을 보강해서 탄핵안을 발의할 것”이라며 “더불어민주당과의 공동발의 혹은 양당이 발의한 탄핵안을 조율하는 절차를 거치게 될 것”이라고 말했다.

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