李대통령 지지율 35.2%…"인사·안보·부동산 악재에 하락세"[리얼미터]

(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 압델 파타 알시시 이집트 대통령 국빈 방한 환영 오찬에서 환영사를 하고 있다. 2026.10.8 hama@yna.co.kr

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 2주 연속 하락했다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.



리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1천504명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%로 집계됐다.



부정 평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다.



리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 DMZ 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다.



지역별로 보면 대전·세종·충청이 지난주보다 8.7%p 내린 33.7%를 기록하면서 가장 큰 하락 폭을 보였다.



이외에도 부산·울산·경남(30.4%)에서는 4.7%p, 인천·경기(33.0%)는 3.1%p, 대구·경북(26.8%)은 2.4%p 각각 떨어졌다.



반면 전남광주·전북은 지난주보다 2.3%p 오른 59.7%로 기록됐다.



연령대별로는 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다.



7.6%p 내린 70대 이상(31.7%)에서 하락 폭이 가장 컸고, 40대(37.3%)에서는 5.1%p, 50대(42.5%)는 2.9%p, 60대(38.2%)는 1.8%p 각각 하락했다.



이념 성향별로는 보수층(10.2%)에서 3.9%p, 중도층(39.2%)에서 3.5%p, 진보층(53.0%)에서 1.4%p 내렸다.



지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1천4명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다.



민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 이내다.

[촬영 신현우 배재만]

리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조희대 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다.



국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조희대 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 짚었다.



실제로 민주당은 지역별로 대전·세종·충청(14.0%p), 인천·경기(10.0%p) 등에서 지지율이 하락했다. 아울러 진보층(14.0%p), 보수층(5.1%p) 모두에서 하락세를 보였고, 40대(17.0%p)와 20대(8.8%p), 60대(7.0%p) 등에서도 지지율 하락 현상이 눈에 띄었다.



반면 국민의힘은 대전·세종·충청에서 11.8%p, 인천·경기에서 5.9%p 상승했다. 또 보수층(4.9%p)과 진보층(3.5%p), 60대(5.6%p)와 30대(4.3%p) 등에서도 지지율이 올랐다.



조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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