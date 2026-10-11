윤호중 “임은정 감찰하라”… 강경파 공개 압박

‘김지용 인선’ 여권내 반발 대응
李는 복지예산 삭감한 秋 겨냥
“온갖 호사 누리며 서민엔 가혹”
이재명 대통령이 김지용 초대 중대범죄수사청장(중수청) 후보자 인선을 둘러싼 여권 강경파의 공개 반발을 잇달아 비판하는 가운데, 김 후보자를 공개적으로 비판해온 임은정 광주지방중대범죄수사청장에 대한 감찰 지시가 내려졌다. 이 대통령이 최근 ‘개혁을 명분으로 한 내부 공격’과 인사 문제에 대한 공개 압박에 선을 그어온 상황에서 주무장관이 공직기강 차원의 조치에 나선 것이다. 이 대통령은 이날 서민 복지예산 삭감을 비판하는 글도 올려 추미애 경기도지사를 겨냥한 것 아니냐는 해석을 낳았다.
윤호중 행정안전부 장관은 11일 엑스(X)를 통해 “임은정 광주지방중수청장에 대해 감찰에 착수할 것을 중수청에 지시하겠다”고 밝혔다. 그는 “임 청장은 중수청을 수사하는 기관이 아니라 정치하는 기관으로 착각하고 있는 것 같다”며 “신설되는 기관의 간부가 중수청장 후보에 대한 지적질에 골몰하는 모습을 우려하는 국민들이 많다”고 비판했다.
윤 장관은 “과거 검찰의 정치 개입과 집단행동 등 잘못된 관행이 중수청으로 옮겨오는 것이 아닌지 걱정”이라며 “중수청장 후보자 검증은 임명권자인 대통령과 인사청문회를 책임진 국회가 헌법과 법률에 따라 진행하게 될 것”이라고 했다. 김 후보자 검증을 둘러싼 현직 중수청 간부의 공개 발언을 공직기강 문제로 본 셈이다.
이 대통령은 이날 엑스에 “서민의 혈세로 온갖 호사는 다 누리면서 힘없는 서민에는 더 가혹하고 소액의 서민 복지예산을 거리낌 없이 삭감하는 사람들이 과일 사 먹을 돈 몇천원이 없어 마른침 삼키는 사람들의 심정을 이해할 수 있겠나”라고 적었다. 특정 인물을 거론하지는 않았지만 정치권에서는 최근 재정난을 이유로 일부 복지사업을 조정한 추 지사를 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나왔다. 추 지사는 김 후보자를 ‘친윤(친윤석열)·친한(친한동훈) 검사’로 규정하며 인선에 공개적으로 반대해왔다.
이 대통령은 지난 9일에도 “능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안 되니 대의명분 삼아 급진 개혁을 내세우며 내부 공격하는 것이 더 문제”라고 밝혔다. 김 후보자 인선과 검찰개혁을 둘러싼 여권 내부의 공개 반발이 이어지는 가운데 나온 발언으로, 대통령이 강경파와의 갈등을 단순한 노선 차이가 아니라 국정운영과 인사 질서의 문제로 보고 있다는 해석이 나왔다.
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