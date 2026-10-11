울산마라톤대회 참가자 21명 열탈진 등 증세로 병원 이송

울산에서 열린 ‘2026 울산마라톤대회’ 참가자 21명이 열탈진 등 온열질환 증세를 보여 병원에서 치료를 받았다.

11일 울산소방본부에 따르면 이날 오전 11시를 전후해 어지럼증, 구토, 고열, 전신 쇠약, 다리 경련, 실신 등의 증상을 호소하는 대회 참가자들의 119신고가 잇따라 접수됐다.

신고를 받은 소방본부는 119구급차와 사설 구급차를 현장에 긴급 투입해 환자들을 지역 인근 병원으로 분산 이송했다.

이날 오후 2시30분 기준 최종 이송 인원은 119구급차 15명, 사설 구급차 6명 등 총 21명으로 집계됐다.

이송된 환자 대다수는 열탈진 증상을 보였으며, 중상자는 없는 것으로 파악됐다.

이 외에도 어지럼증과 두통 등 경미한 증상을 호소한 참가자 5명은 현장에서 응급처치를 받았다.

오전 11시 기준 울산기상대 관측 지점의 기온이 26.8도를 기록하며 초가을 날씨 치고는 다소 높은 기온을 보였다.

울산시육상연맹이 주최한 이번 대회는 하프 코스를 비롯해 10㎞, 5㎞ 등 3개 부문으로 진행됐으며, 전체 참가 인원은 1만명가량이었다.

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