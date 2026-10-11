유재석, 첫 당일 녹화 취소 비하인드…“국모가 쓰러진 줄”

방송인 유재석이 오랜 방송 생활 동안 처음으로 촬영 당일 녹화를 취소했던 일화 속 배경을 밝혔다. 당시에는 자신의 건강 상태뿐 아니라 촬영 과정에서 만나는 일반 시민들에게 미칠 영향까지 고려해 결정을 내렸다고 밝혔다.

방송인 유재석이 오랜 방송 생활 동안 처음으로 촬영 당일 녹화를 취소했던 일화 속 배경을 밝혔다. 당시에는 자신의 건강 상태뿐 아니라 촬영 과정에서 만나는 일반 시민들에게 미칠 영향까지 고려해 결정을 내렸다고 밝혔다. 뜬뜬 DdeunDdeun

유재석은 10일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 공개된 웹예능 ‘추리게임은 핑계고’에서 최근 SBS 예능 프로그램 ‘틈만 나면,’ 촬영과 관련한 당시 상황을 언급했다.

그는 이날 몸 상태가 평소와 달랐다고 설명했다. 유재석은 “목이 조금 아프고 열도 조금 있었다”면서 코로나19나 독감 등 감염성 질환일 가능성을 배제하기 어려웠다고 전했다.

평소라면 웬만한 몸 상태에서는 촬영을 강행했겠지만 이번에는 프로그램의 특성 때문에 고민이 컸다. ‘틈만 나면,’은 고정 출연진만 한 장소에서 촬영하는 방식과 달리 일반 시민들을 직접 만나는 과정이 포함돼 있기 때문이다. 유재석은 시민들과 접촉해야 하는 프로그램인 만큼 혹시라도 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있다는 생각에 촬영에 참여하기 어렵다고 판단했다고 밝혔다.

결국 예정된 당일 녹화를 취소하고 병원을 찾아 치료를 받았다. 이후 몸 상태가 나아지면서 다시 촬영에 참여할 수 있다는 의사를 전달했지만, 이미 제작진이 현장을 정리한 뒤였던 것으로 전해졌다.

특히 유재석에게 이번 결정은 방송 활동을 시작한 이후 상당히 이례적인 일이었다. 오랜 기간 방송 현장을 지켜온 그가 촬영 당일 일정 자체를 취소한 것은 처음 있는 일이었던 만큼 주변에서도 상황을 크게 받아들였다고 한다.

이에 송은이는 “나는 국모가 쓰러진 줄 알았다”라고 당시 크게 걱정했다고 덧붙였다. 유재석도 웃음을 터뜨리면서 “본의 아니게 걱정을 드려 죄송하다”고 전했다.

한편 유재석은 오랜 기간 예능 프로그램의 중심에서 활동하며 ‘국민 MC’로 불려 왔다. 바쁜 일정 속에서도 꾸준히 방송 활동을 이어온 그가 데뷔 후 처음으로 촬영 당일 일정을 취소하게 된 배경을 직접 설명하면서 당시 상황을 설명했다.

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