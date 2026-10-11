연휴 마지막날 9시기준 부산-서울 4시간50분…오후 4∼5시 절정

한글날 사흘 연휴 마지막 날인 11일 오전 귀경 차량이 몰리며 서울 방향 고속도로에서 정체가 발생할 전망이다.



고속도로 교통정보에 따르면 이날 지방에서 수도권으로 40만대, 수도권에서 지방으로 36만대가 이동할 전망이다.

서울 방향은 오전 11∼12시부터 정체가 시작돼 오후 4∼5시에 가장 혼잡하고, 오후 10∼11시에 해소될 전망이다.



한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 전국 주요 도시에서 서울 요금소까지 걸리는 예상 시간은 부산에서 출발해 4시간 50분, 울산서 4시간 30분, 대구 3시간 50분, 목포 4시간, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 40분이다.



반대로 서울에서 각 도시까지는 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 목포 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 40분이다.



오전 10시부터는 각 도시에서 서울까지 소요되는 시간이 오전 9시보다 10∼50분 더 소요될 전망이다.



고속도로 별로 보면 서울 방향 영동고속도로와 양양고속도로에서 정체가 가장 심할 전망이다.



정체는 오전 11시부터 시작돼 오후 5시에 절정을 찍고 오후 9∼11시에 해소될 전망이다.



서울 시내 주요 도로는 오전 9시 기준 통행이 원활한 상태다.



서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 서울을 횡으로 지나는 주요 도로와 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 아직 정체가 발생하지 않았다.

<연합>

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