박균택 “李정부 인사적체 주장은 허위…尹때보다 7개월 단축”

이재명정부 들어 고위공무원단 ‘가’급으로 승진하는데 소요되는 기간이 윤석열정부 때보다 7개월 단축됐을 뿐만 아니라, 3급에서 고위공무원단으로 진입한 인원도 올 하반기면 지난 정부를 역전할 것이라는 분석이 나왔다.

더불어민주당 박균택 의원. 남정탁 기자

10일 더불어민주당 박균택 의원이 인사혁신처로부터 공무원 승진 인사 관련 자료를 받아 분석한 결과에 따르면, 윤석열정부 2년차였던 2023년 3급에서 고위공무원단으로 승진한 인원은 282명이었다. 현 정부는 올해 상반기에만 244명이 승진했다. 하반기 승진 인사를 감안하면 윤석열정부 때보다 고위공무원단 진입 인원이 더 많을 것으로 박 의원은 전망했다.

3급에서 가급으로 승진하는 데 소요된 기간도 현 정부 들어 줄었다. 윤석열정부 때인 2022·2023년 3급에서 가급이 되는 데는 평균 8년 7개월 걸렸다. 그러나 현 정부에선 8년이 소요돼 결과적으로 7개월 줄어들었다.

여성 고위공무원 승진 인원도 현 정부에서 더 많았다. 윤석열정부는 2023년과 2024년 각각 29명, 42명을 승진시켰다. 이에 반해 현 정부에선 지난해 42명, 올해 상반기 58명이 승진했다. 고위공무원단에서 여성 비율은 2024년 12.9%에서 올해 6월 기준 17.1%로 올랐다.

박 의원은 “일부 언론에서 근거 없는 증언을 바탕으로 이재명정부의 인사 적체를 주장해왔는데, 이번 통계자료를 통해서 그것이 모두 허위사실임이 밝혀졌다”며 “앞으로 더 이상 일 잘하는 이 대통령과 정부를 근거 없는 주장으로 흔드는 일이 없었으면 좋겠다”고 했다.

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