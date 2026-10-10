민주 “딸 허위 스펙 수사 외압” vs 한동훈 “망상에 개떼처럼 달려들어”

더불어민주당이 한동훈 의원의 법무부 장관 재직 시절 불거진 딸의 ‘허위 스펙’ 의혹 수사와 관련해 외압 의혹을 제기하며 맹공에 나섰다. 한 의원은 “문제 될 것이 아예 존재하지 않는다”며 근거 없는 정치 공세라고 맞받았다.

민주당은 한 의원이 장관으로 있던 2022년 11월 경찰이 사건 수사를 위해 미국에 국제사법공조를 요청했으나 검찰이 이를 반려했다는 점을 문제 삼았다. 박성준 수석대변인은 10일 논평을 내고 “남의 딸 사건은 탈탈 털던 한동훈의 검찰이 한동훈의 딸 앞에서는 멈춰 선 이유를 온 국민이 궁금해한다”며 “검찰이 알아서 긴 것인가, 장관 한동훈이 압력을 행사한 것인가”라고 지적했다. 이어 한 의원과 송경호 전 서울중앙지검장 등에게 수사 중단 경위를 설명하라고 촉구했다.

한동훈 무소속 의원. 뉴시스

이주희 원내대변인 역시 “검찰이 길을 막았고 경찰은 증거 부족으로 불송치했다”며 “한 의원이 내세운 무혐의가 수사의 결론이 아니라 수사를 막은 결과라는 의심을 지울 수 없다”고 비판했다. 특히 국제형사사법공조는 법무부 장관을 거쳐야 하는 절차라며, 결재권자였던 한 의원에게 당시 이해충돌 신고와 회피 신청을 했는지 투명하게 밝히라고 요구했다.

한 의원은 자신의 소셜미디어에 글을 올려 야당의 주장을 정면으로 반박했다. 그는 야권에서 딸이 다른 사람의 수학 문제로 전자책을 만들어 아마존에 0.99달러에 판매해 저작권법을 위반했다는 의혹을 제기한 데 대해 “외국인 저작권자로부터 승낙까지 받은 사안”이라고 일축했다.

한 의원은 “청문회 당시 민주당 측에서 마구잡이식 고발을 했을 뿐, 문제 될 만한 것이 아예 존재하지도 않는다”며 “민주당의 망상이니 덮느니 마느니 할 게 없다”고 선을 그었다. 그러면서 “9억2000만원을 받아먹은 김민석 민주당 대표의 ‘한동훈 아웃’ 지시에 따라 민주당 정권이 단체로 개떼처럼 달려든 결과가 참 초라하고 한심하다”고 직격했다.

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