광진구 어린이대공원역 인근 택시 인도 돌진…40대 부부 덮쳐 남편 심정지

연합뉴스

서울 도심 번화가 인근에서 택시가 보행로로 돌진해 길을 걷던 40대 부부를 덮치는 사고가 발생했다. 이 사고로 40대 남성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다.

9일 오후 10시 3분쯤 서울 광진구 능동 지하철 7호선 어린이대공원역 인근 도로에서 주행 중이던 택시 1대가 갑자기 인도로 돌진했다. 해당 차량은 70대 택시 기사가 몰고 있었던 것으로 파악됐다.

사고 당시 현장 인도를 걸어가던 40대 부부가 돌진한 차량에 그대로 치였다. 부부 중 40대 남성은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR) 조치를 받으며 인근 병원으로 긴급 이송됐다.

함께 횡단보도 부근에 있던 40대 아내는 머리에 외상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 여성은 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.

충돌 여파로 횡단보도 옆 보행자 대기 공간에 설치돼 있던 대형 폭염 그늘막 기둥도 꺾이면서 일부 파손됐다. 야간 시간대 유동 인구가 이어지던 현장은 순간 아수라장으로 변했던 것으로 전해졌다.

경찰과 소방 당국은 운전자의 음주 여부와 급발진 주장 여부 등을 포함해 차량 블랙박스 및 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보하고 정확한 사고 원인을 정밀 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지