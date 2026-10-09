지역문제 해결의 새로운 주체 지역기업가, 작은 실험을 지역혁신으로 확장하다!

인구 감소와 청년 이탈, 경제침체 등 지역의 복합적 위기를 해결할 핵심 주체로서 지역기업가의 역할을 재정립하고, 이를 혁신과 사회적 전환으로 확장·고도화하기 위한 전략이 논의됐다.

과학기술정책연구원(STEPI·원장 윤지웅)은 지난 6일 오후 전북 완주경제센터에서 ‘지역문제 해결의 새로운 주체, 지역기업가: 지역의 작은 실험을 어떻게 지역혁신으로 확장해 나갈 것인가’란 주제로 ‘제10회 지산학연 혁신 포럼@완주’ 및 ‘2026년 전북 로컬 창업 포럼’(사진)을 개최했다. 이번 포럼은 전북창조경제혁신센터와 전주대, 우석대, (사)전북벤처산업발전협의회, 완주경제센터가 공동 주최하고, STEPI와 한국리빙랩네트워크가 주관했다. 전북도경제통상진흥원과 크립톤, ㈜조아지구, 완주로컬협력단이 협력기관으로 참여했다.

포럼 참가자들은 대전환의 시대를 맞아 지방소멸 문제 해결의 주체로서 지역기업가의 역할을 재정립하고, 이를 구체화·고도화하기 위한 전략을 집중 논의했다. ‘전환 지향적 지역혁신과 지속가능한 지역 창업 생태계’란 제목으로 첫 발제를 진행한 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장은 인구 감소· 산업 쇠퇴·기후변화와 같은 지역 도전과제에서 출발하는 전환적 지역혁신 정책을 소개하고, 지역의 전환을 위한 창업 생태계 구축방안을 제시했다. 송 정책위원장은 이 자리에서 “공장·공공기관·연구소·대학의 단순 유치만으로는 지역 쇠퇴를 극복하기 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “지역 도전과제 해결이라는 명확한 미션을 바탕으로 다양한 자원을 연계·혁신할 때 새로운 산업 형성과 정주 여건 고도화를 이룰 수 있다”고 강조했다. 특히 문제 해결을 위해 지역으로 인력·기업·자본이 유입되는 지속가능한 창업 생태계 조성의 중요성을 언급하면서 이를 실현하기 위한 집합적 임팩트(Collective Impact) 프로젝트의 추진을 제안했다.

두번째 발제자인 한동숭 전 전주대 지산학공유협업센터장은 ‘지역기업가와 지역혁신, 새로운 관계와 역할'을 주제로 유럽리빙랩네트워크(ENoLL)와 도넛 경제, 지역문제 해결 플랫폼, ‘햇빛소득마을’ 등 국내외 리빙랩 및 지역혁신 사례를 소개하며, 완주의 사회적기업이 지역기업가로서 관계망의 중심이 되어 리빙랩 방식으로 지역을 변혁하는 방안을 제시했다. 한 전 센터장은 완주가 커뮤니티 비즈니스와 로컬푸드를 바탕으로 전국을 선도해온 사회적경제 중심지라고 언급하며 “주민이 단순 소비자를 넘어 공동 생산자로 참여하고, 사회적기업 간 역할 분담과 행정·대학·국내외 네트워크가 결합하는 ‘관계의 전환’이 필요하다”고 제안했다. 특히 개별 기업의 개별적 생존방식만으로는 인구 감소와 지역 소멸에 대응하기 어렵다고 지적하며, 사회적기업 간 분업과 자조금융을 기반으로 먹거리·돌봄·에너지·지역금융을 아우르는 ‘완주형 리빙랩’을 마을과 가게 단위의 소규모 실행부터 시작해 단계적으로 확대해 나가자고 제안했다.

세번째 발제자인 황태규 우석대 미래융합대학장은 ‘청년의 지역산업정책 참여 경험과 과제: 청년, 지역의 미래를 말하다 사례’를 주제로 지난 14년간 청년이 직접 탐구하고 수행해 온 지역 현장조사를 바탕으로 산업·관광정책을 제안해 온 성과를 공유하고, 향후 발전 전략을 제시했다 황 학장은 2013년 지역 관광문제를 청년의 시각에서 해결하고자 시작된 ‘청년, 지역의 미래를 말하다.’ 프로젝트가 지난 18회 동안 관광·문화·농식품 산업정책 전반에 청년이 주도적으로 참여하는 지역 정책실험으로 자리 잡았다고 설명하며 “대학생들이 지역을 학습하고 현장을 누빈 뒤 전문가·관광기관·기업과 함께 정책과 상품을 기획하는 프로세스 자체가 대학이 지역혁신에 기여하는 핵심 모델”이라고 강조했다. 청년 중심 모델을 전 세대로 대상을 넓히는 ‘지역 속으로’ 확장전략도 제시했다. 황 학장은 지난 7월 전주시민들과 함께 ‘제1회 주민, 지역의 미래를 말하다’를 성공적으로 시작했다며 “지역학 교육을 받은 주민이 관광·문화·산업·식품 등 생활 현장의 발전방안을 직접 기획하고, 이를 지방자치단체와 공공기관의 정책에 반영하는 주민 참여형 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.

네번째 발제자인 조아지구 이선미 대표는 ‘지역기업가의 작은 실험에서 지역혁신까지: 완주 현장의 협업 경험과 과제’란 주제로 지역 소상공인이 현장에서 발굴한 문제를 바탕으로 관광 콘텐츠, ‘완주해보장’, 공정무역 6개 업체 간 협업 등 다양한 실험을 이어온 사례를 공유하고, 이러한 현장 시도가 지속가능한 지역혁신으로 연결되기 위한 발전 방향을 제시했다. 이 대표는 “지역문제는 보고서가 아닌 현장에서 먼저 발견되며, 소상공인과 지역기업가는 주민·소비자의 가장 가까이에서 지역의 변화와 필요를 감지하는 주체”라며 “완주의 다채로운 지역성을 가진 업체들이 연결되면서 개별 상품과 서비스가 문화·관광·체험이 결합된 지역 콘텐츠로 확장되는 변화를 확인했다”고 밝혔다. 또한 “작은 실험 하나가 당장 지역을 바꾸지는 못하지만, 그 과정에서 사람이 남고 관계가 쌓이며 새로운 협업으로 연결된다면 결국 지역혁신의 씨앗이 될 것”이라며 “지원사업이 종료된 후에도 이러한 시도가 지속되도록 현장의 실험을 발굴·연결하고, 행정·중간지원조직·대학·연구기관·민간이 함께 다음 단계로 확장해 나가는 생태계 조성이 필요하다”고 제안했다.

성지은 STEPI 선임 연구위원이 좌장을 맡아 진행된 패널 토론에는 김병수 완주경제센터장, 전북벤처산업발전협의회 김희진 본부장, 장수군사회적경제지원센터 오인규 사무국장, 전북창조경제혁신센터 이수영 본부장, 이재민 전주대 교수, ㈜공동체공간 수작의 이진영 대표가 참여하여 지역경제 및 사회문제 해결의 핵심 주체로서 지역기업가의 혁신 역량을 강화하고, 지속가능한 지역 전환을 도모하기 위한 자원 연계 및 스케일업(Scale-up) 전략을 논의했다.

지산학연 혁신 포럼은 지방시대 구현을 위해 지자체와 기업, 대학, 정부 출연연구기관, 시민사회의 연계와 협력을 모색하는 장으로 2024년 5월에 발족되었다. 지역 중심의 통합적·전환적 혁신활동 수행과 지역의 지속가능성 제고를 목표로 전주와 경남 마산, 대전, 충남 천안과 아산, 서울 등에서 지역별 포럼을 진행해 왔다.

전북 로컬 창업 포럼은 지역 로컬 혁신기업 육성을 위한 주요 현안을 논의하고자 전북창조경제혁신센터와 전북도경제통상진흥원, 크립톤이 공동 주관하고 있다. 이 포럼은 지난해 ‘로컬 창업 생태계 전략 포럼’을 시작으로 전북 로컬 창업 생태계 활성화 방안을 꾸준히 제시해 왔으며, 현재 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주최하는 소상공인 도약 지원사업의 특화 프로그램으로 운영되고 있다.

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