정청래, 미국 비자 발급 보류에 “한미동맹 해치는 발언 자제”

더불어민주당 정청래 의원이 9일 자신의 미국행 비자 발급 지연 관련해 “속단과 극단적 주장은 한미동맹과 국익에 도움이 되지 않는다”고 밝혔다. 국회 외교통일위원회 소속인 정 의원은 외통위 재외공관 국정감사에 나서며 비자가 발급되지 않아 미주반에서 구주반으로 옮긴 데에 과도한 주장을 자제해달라는 요청을 했다.

더불어민주당 정청래 의원. 뉴스1

정 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “제 미국 비자는 공식적으로 심사 중(review)인 상태”라며 “무엇이 결정된 것이 아니고, 한국 휴일과 항공편 예약상 유럽으로 변경한 것”이라면서 이같이 적었다. 정 의원은 “제 미국 비자 문제로 한미동맹에 해를 끼치는 발언들은 서로서로 자제해주시기를 부탁한다”며 “이미 (과거에) 두 차례 방미 활동을 했고 한미 우호 증진과 대한민국 국익 추구의 관점에서 외통위 의정 활동을 하겠다”고 말했다.

정 의원의 자제 요청은 야당은 물론 여당 내에서도 자신의 비자 발급 문제를 한미 동맹이 흔들린다는 근거 중 하나로 해석하는 데 대한 대응으로 풀이된다. 다른 미주반에 편성된 의원들은 비자가 발급된 상황에서 정 의원의 미국 비자가 국정감사 사흘 전인 전날까지 발급되지 않자 한국 의원의 의정 활동을 미국이 제약한다는 반응이 나왔다.

일각에서는 정 의원의 과거 미국대사관 점거 농성 등의 이력이 문제가 된 것이 아니냐는 해석도 나왔다. 정 의원은 1989년 미국 대사관저 점거 농성 사건을 주도해 국가보안법 위반 혐의로 수감된 이력이 있다. 다만 정 의원은 이후로도 미국을 여러 차례 방문한 바 있고 정 의원도 전날과 이날 자신의 페이스북에 방미 당시 사진을 여러 개 게시했다.

야당은 한미 외교·안보 라인 간 소통에 이상 기류가 감지된 것과 무관치 않다며 공세를 폈다. 그러나 외교부는 “한미 양국은 다양한 현안에 대해 긴밀히 소통, 협력하고 있으며 개별 비자(정 의원 미국 비자 발급) 사안을 한미 관계 전반과 연계하는 것은 적절하지 않다고 본다”고 밝혔다. 지연 사유에 대해서는 “구체적인 심사 관련 내용은 미측이 공개하지 않는 사항으로 확인해드리기 어렵다”고 했다.

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