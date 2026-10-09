최태원 SK 회장, 광주 반도체 부지 첫 방문…“용인보다 빠르게, 인프라 지연돼도 선제 진입”

최태원 SK그룹 회장이 9일 호남권 반도체 클러스터 조성 예정지인 광주 군공항 일대를 처음으로 방문해 현장을 전격 점검했다.

최 회장은 급증하는 반도체 수요에 대응해 투자 속도를 대폭 끌어올리겠다는 강력한 의지를 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장과 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 호남권 반도체 클러스터 조성 예정지인 광주 군공항 일대에서 현장을 점검한 뒤 관련 논의를 하고 있다. 김선덕 기자

최 회장은 이날 SK하이닉스 등 주요 경영진과 함께 광주 군공항 관제탑 및 탄약고 이전 예정 부지를 차례로 시찰했다. 현장 점검에서 그는 반도체 시장의 확장 속도가 예상보다 훨씬 빠르다고 진단했다.

이어 “앞서 용인 클러스터의 일정을 12년 앞당겼던 것처럼 광주 투자 역시 그 이상의 속도전으로 밀어붙여야 한다”고 강조했다.

최 회장은 “모든 걸 다 채우는 계획만으로는 부족하며 필요하다면 정공법을 써서라도 지어야 할 사정이 생길 것”이라며 속도 가속화의 필요성을 언급했다.

반도체 공장 가동의 필수 요건인 전력 및 용수 등 정부 인프라 공급과 관련해서는 정부와 보조를 맞추되, 사업 타이밍을 놓치지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

최 회장은 “설사 용수와 전력이 늦게 공급되더라도 우리가 타이밍을 맞출 수만 있다면 먼저 들어가 버리겠다는 생각을 하고 있다”며 “원가 절감보다는 적기 진입을 통한 시장 대응이 우선”이라는 입장을 밝혔다.

또한 최 회장은 광주 군공항 일대에 반도체 팹을 최대 몇 기까지 구상하고 있는지 묻는 질문에 “여건만 갖춰진다면 용인 공장보다 더 지을 수 있다”고 답했다.

이번 현장 방문에는 민형배 전남광주통합특별시장이 동행해 군공항 이전 추진 상황과 전력·용수 등 핵심 기반시설 확보 방안을 논의했다.

그동안 SK하이닉스 실무진이 수차례 현장을 다녀간 데 이어 최고 경영진인 최 회장까지 직접 부지를 시찰함에 따라 향후 구체적인 투자 규모와 착공 시점 등 종합적인 투자 판단이 급물살을 탈 것으로 전망된다.

군공항 이전 완료 전 착수 여부 등 세부 실행 방안에 대해서는 추가적인 검토를 거쳐 확정될 예정이다.

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