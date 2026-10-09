주한외교단, 강원도 방문…DMZ 평화·첨단기술·전통문화 체험

외교부는 8일부터 이틀간 주한외교단을 초청해 강원특별자치도에서 ‘2026 주한외교단 지방민생 현장 방문행사’를 개최했다고 9일 밝혔다.

외교부 제공.

이번 행사에는 주한대사와 배우자, 국제기구 대표, 외교부 및 강원도 관계자 등 50여명이 참석했다. 주한외교단은 첫날 고성 통일전망대와 비무장지대(DMZ)박물관을 찾아 한반도의 분단 현실과 평화의 중요성을 되새겼다. 이어 강릉 도시정보센터를 방문해 지능형교통체계(ITS)와 방범·방재 통합관제시스템 등 한국의 첨단기술을 살펴봤다.

둘째 날에는 오대산 문화축전과 월정사 비건 미식 페스티벌에 참여해 한국의 전통 사찰음식을 체험했다. 국립조선왕조실록박물관에서는 조선왕조실록과 의궤 등 주요 문화유산을 관람했다.

임상우 외교부 공공외교대사는 “이번 여정이 강원특별자치도의 다채로운 매력을 알리고 대한민국과 각국 간 우호를 다지는 밑거름이 되기를 희망한다”고 말했다. 외교부는 앞으로도 지방정부의 수요를 반영해 주한외교단과 지역 간 교류를 확대해 나갈 방침이다.

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