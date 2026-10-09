김여정, 대북 의료지원 구상에 “자작광대극 연속편” 맹비난

김여정 북한 노동당 총무부장은 통일부의 대북 의료장비 지원 구상을 “자작광대극의 연속편”이라고 거듭 비난하며 한국을 외면하고 무시하겠다는 대남 적대 기조를 재확인했다.

김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신·연합뉴스

김 부장은 9일 새벽 조선중앙통신을 통해 발표한 서면 입장에서 “‘선의’로 포장된 악의만큼 추악한 것은 없다”며 이같이 밝혔다. 김 부장은 “한국의 ‘지뢰폭발’ 자작극이나 ‘의료장비 지원’ 광대극은 우리 국가에 대한 체질적인 대결악습이 부어낸 동전의 양면일 뿐”이라며 “그 진목적은 단 하나 조선민주주의인민공화국(북한)의 존위와 영상을 어떻게 하든 깎아내리려는 흉심”이라고 주장했다.

비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 한국의 ‘자작극’이라고 주장해온 김 부장이 이번에는 정부의 대북 의료장비 지원 구상까지 한데 묶어 비난하며 대남 공세 수위를 한층 끌어올린 것이다.

김 부장은 “한국의 불량배들은 다시 한번 보기 좋게 당하였다”며 “그들 스스로가 자충수를 쓰고 군사적으로든 외교적으로든 ‘패가망신’했다”고 조롱했다. 이어 “현 서울위정자들만큼 소갈머리가 얄팍한 천지들은 보기 드물었다”며 “‘인도주의 지원’을 내세워 국제사회에 저들의 ‘선의적인 태도와 노력’을 우리의 ‘거부적인 입장’과 비교시켜놓는 것을 줄거리로 한 어리석은 졸작이며 자작광대극의 연속편”이라고 맹비난했다.

그러면서 “‘이렇게 ‘선의’를 가지고 할 바는 다하는데 보다시피 긴장 격화는 서울의 책임이 아니다’라는 것을 가시적으로 보여주겠다는 속셈”이라며 “적이 아니면 할 수 없고 짐승이 아니면 보여줄 수 없는 비정상적인 행동”이라고 비난의 화살을 한국 정부에 돌렸다.

김 부장은 또 “서울당국은 하나는 얻었을지 몰라도 둘, 셋, 열을 더 잃은 꼴이 됐다”며 “서울이 창작한 광대극들은 조선민주주의인민공화국에 대한 그 유례를 찾아볼 수 없는 정치군사적 및 도덕적 병행 도발 사건”이라고 주장했다. 이어 “나는 국가수반의 위임에 의하여 그리고 조선인민의 총의에 따라 우리가 앞으로 더욱 분명히 한국의 인간쓰레기들을 외면하고 무시할 것”이라며 한국 정부와의 접촉을 거부하겠다는 입장을 재확인했다.

특히 김 부장이 ‘국가수반의 위임’을 받았다고 명시한 것은 한국을 외면하고 무시하겠다는 대남 적대 기조가 김정은 국무위원장의 의중에 따른 것임을 분명히 하려는 의도로 풀이된다.

앞서 김 부장은 지난 8일에도 담화를 통해 정부의 대북 의료장비 지원 계획을 “또 다른 광대극, 모독이고 변종된 정치적 도발”이라고 비난한 바 있다. 담화 발표 약 14시간 만에 ‘한국의 불량배들에 대한 조선민주주의인민공화국 정부의 평가와 입장’이라는 제목의 서면 입장을 내고 한국 정부를 재차 비난한 것이다.

정부는 한국국제보건의료재단(KOFIH)을 통해 북한 평양 강동군병원에 의료장비를 지원하는 방안을 추진하고 있다. 이를 위해 지난 5월 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회로부터 제재 면제 승인을 받은 상태다.

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