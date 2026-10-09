한글날 연휴 첫날 고속도로 정체 시작…서울→부산 7시간40분

사흘 이어지는 연휴 첫날이자 한글날인 9일 오전 나들이에 나선 차량 행렬로 고속도로 곳곳에서 정체를 빚고 있다.



한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산까지 7시간 40분, 울산 7시간 20분, 대구 6시간 40분, 목포 6시간 20분, 광주 5시간 30분, 강릉 4시간 50분, 대전 3시간 50분이다.

서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로에서 차량들이 서행하고 있다.

반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 5시간 50분, 울산 5시간 30분, 대구 4시간 50분, 목포 3시간 50분, 광주 3시간 40분, 대전 2시간이다.



경부고속도로 부산 방향은 경부동탄터널부근∼남사 부근 12㎞ 구간, 북천안∼천안호두 휴게소 부근 25㎞ 구간에서 정체가 빚어지고 있다.



서울양양고속도로 양양 방향으로 덕소삼패∼서종 17㎞ 구간, 동산 요금소∼동산1터널 8㎞ 구간에서도 차량이 느리게 가고 있다.



서해안고속도로 목포 방향도 매송∼발안 16㎞, 서평택 분기점∼서해대교 11㎞ 구간 정체 중이다.



공사는 이날 전국에서 차량 562만대가 이동할 것으로 예상했다.



수도권에서 지방으로 44만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 보인다.



지방 방향은 오전 6∼7시께 정체가 시작돼 오전 10시부터 낮 12시 사이 가장 혼잡하고 오후 7∼8시 해소될 전망이다.



서울 방향은 오전 9∼10시부터 정체되다가 오후 6∼7시께 극심하겠으며, 오후 9∼10시께 해소될 것으로 보인다고 공사는 밝혔다.



고속도로와 달리 서울 시내 주요 도로는 통행이 원활한 상태다.



서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 서울을 횡으로 지나는 주요 도로뿐 아니라 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 아직 정체는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.

<연합>

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