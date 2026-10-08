‘극초음속 K미사일’ 첫 시험발사 성공

국내 기술로 연구개발 중인 ‘극초음속 활공비행체’(HGV)가 8일 최초 시험발사에 성공했다. 현장을 직접 참관한 이재명 대통령은 신속한 추가 개발과 실전 배치를 주문하며 “첨단 무기를 개발하고 실전 배치해 국민들이 아무런 걱정하지 않도록 정부도 지원하겠다”고 밝혔다. 최근 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 둘러싸고 남북 간 공방이 이어지는 상황에서 대북 억제력을 강조한 행보로도 해석된다.

이재명 대통령이 8일 국방과학연구소의 극초음속 활공비행체(HGV) 최초 시험발사를 참관하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 이날 오후 시험발사 성공을 보고받은 뒤 “우리의 안보는 스스로의 힘으로 확보하는 것”이라며 “정부는 오늘의 성공에 안주하지 않고 극초음속 활공비행체가 미래의 우리 안보를 지키는 든든한 전략자산으로 자리 잡을 수 있도록 더욱 고도화해 나가야 한다”고 지시했다.

이 대통령은 연구원들의 노고를 격려하며 “여러분의 수고로 우리의 국방력이 개선됐다”고도 했다.

HGV는 추진체를 이용해 대기권 상층부까지 상승한 뒤 추진체와 분리돼 낮은 고도로 활공 비행하는 무기체계다. 빠른 속도와 예측하기 어려운 비행 궤적으로 유사시 주요 전략 목표를 타격할 수 있는 핵심 전략자산으로 꼽힌다.

이재명 대통령이 8일 국방과학연구소 안흥종합시험장에서 극초음속 활공비행체(HGV)' 최초 시험발사를 참관한 뒤 '현무-5' 미사일 시찰하고 있다. 청와대 제공

청와대는 이번 시험발사 성공으로 한반도 전장 환경에서 핵심 표적을 타격할 수 있는 새로운 억제수단을 본격적으로 확보하기 위한 준비가 완료됐다고 평가했다.

이 대통령은 참관 후 엑스(X)에 “자주국방은 구호가 아니라 기술과 실력으로 증명된다”며 “앞으로도 극초음속 추진, 인공지능, 고출력 레이저 등 첨단 국방기술에도 흔들림 없이 투자해나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지