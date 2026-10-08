경찰, ‘관권선거·딥페이크 의혹’ 박완수 경남지사 피의자 신분 13시간 조사

지난 6·3 지방선거 당시 박완수 경남지사 선거 캠프의 공무원 선거 개입 의혹과 딥페이크 영상 제작·유포 의혹을 수사 중인 경찰이 박 지사를 피의자 신분으로 조사했다.

8일 경남경찰청 등에 따르면 경남청 사이버수사대는 박 지사를 공직선거법 위반 등 혐의로 입건해 지난 7일 오전 8시부터 오후 9시까지 13시간가량 조사한 것으로 알려졌다.

경찰은 6·3 지방선거 과정에서 불거진 국민의힘 박완수 경남지사 당선인 캠프 측의 '딥페이크 영상·관권선거 의혹'과 관련된 사건을 수사하기 위해 지난 6월 9일 경남도청 등을 압수수색했다. 연합뉴스

이번 수사는 지난 5월 경남도선거관리위원회가 박 지사 캠프 관계자와 전·현직 경남도청 공무원 등 9명을 공직선거법 위반 혐의로 창원지검에 수사 의뢰하면서 시작됐다.

당시 더불어민주당 김경수 경남지사 후보 측도 딥페이크 영상 제작·유포 혐의와 공무원 선거 개입 혐의로 관련자 5명을 경찰에 고발했는데, 경찰은 두 사건을 병합해 수사해 왔다.

지난 8월 박 지사 캠프 관계자 4명에 대한 사전구속영장이 청구됐으나 모두 기각됐다.

법원은 피의자들의 범죄 혐의가 중하지만 주거가 일정하고 상당 부분 증거가 확보된 점, 피의자들의 방어권 보장 등을 이유로 구속영장을 기각했다.

이들 4명은 지방선거 당시 김 후보를 비방하는 내용의 딥페이크 영상을 제작하도록 지시하거나 도청 내부 자료 등을 제공한 혐의를 받고 있다.

이 가운데 전직 공무원 A씨와 현직 공무원 B씨는 영상 제작을 맡을 유사 선거 사무소를 설치한 혐의도 받는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지