서울, 도쿄 제치고 ‘세계 최고 대도시’ 1위

서울이 세계적인 여행 전문지 독자들이 직접 뽑은 ‘세계 최고의 대도시’ 1위에 올랐다.



8일 시에 따르면 미국 유력 여행 전문지 ‘콘데나스트 트래블러’가 전날 발표한 ‘2026 리더스 초이스 어워드’에서 서울은 2024년과 2025년 2년 연속 1위를 차지했던 도쿄를 제치고 처음 정상에 올랐다. 콘데나스트 트래블러는 1987년 창간된 미국 여행 전문지다. 발행사 콘데나스트는 보그, 뉴요커, GQ 등을 발행하는 글로벌 미디어 그룹이다.



서울은 지난해 5위에서 4계단 상승했다. 도쿄(2위), 프놈펜(3위), 상하이(4위), 시드니(5위), 파리(7위), 싱가포르(9위) 등 세계적 관광도시를 앞섰다. 올해로 39회를 맞은 이번 어워드는 독자 투표로 진행됐으며, 도시·호텔·리조트 등 전체 부문에서 79만8867표가 집계됐다.



이에 더해 콘데나스트 트래블러 영국판이 발표한 ‘2026 세계에서 가장 친절한 도시’에서도 서울은 3위에 올랐다. 매체는 “식당 주인이 음식을 설명해 주고 시민이 지하철 길을 안내하는 등 일상 속 작은 친절이 여행객에게 오래 남는 인상을 준다”고 소개했다. 한국 문화가 중시하는 ‘존중’도 여행객 경험에 자연스럽게 반영된다고 평했다.



오세훈 시장은 “서울의 역사와 고유한 멋을 지키면서 새로운 문화와 활력을 더해, 시민에게 자부심이 되고 세계인에게는 오래 머물고 다시 찾고 싶은 글로벌 관광도시 서울을 만들어 가겠다”고 말했다.

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