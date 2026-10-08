곽규택 “18명 회식에 혼자 6인분”…서영교 “아주 모욕적”

국민의힘 의원들이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 국회 법제사법위원회의 대법원 등 국정감사에서 서영교 위원장의 회의 진행방식에 대해 항의하고 있다. 뉴시스

국민의힘 곽규택 의원이 국정감사에서 더불어민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장을 향해 “18명(법사위원 수)이 회식을 해 18인분 고기를 시켰는데 6인분을 한 분이 드셨다”고 비판했다.

곽 의원은 8일 서울 여의도 국회에서 열린 법사위 국감 도중 “그동안 제가 봐온 정청래, 추미애, 서영교 (법사위) 위원장님들은 의사 진행을 원만하게 하려는 의도가 아니고 야당 의원 망신 주기, 야당 의원 입틀막에만 신경 쓰면서 본인 정치적 입지 높이려고만 하고 있었다”면서 이같이 말했다.

이어 곽 의원은 “어제 기사가 나왔다. 발언 시간의 3분의 1이 위원장 발언 시간이었다는 거다”라며 “그러면서 야당 위원이 조금만 이의를 제기하고 언쟁이 되면 야당 위원 발언권 정지해 가지고 국정감사가 되겠냐”고 목소리를 높였다.

이에 대해 서 위원장은 “제가 아주 모욕적인 말씀을 들었다”면서 “위원장은 의사를 진행해야 하고 회의 의미도 이야기해야 하는데 혼자 6인분을 먹었다는 둥 얘기하는 것은 인신공격 아닌가”라고 반박했다.

지난 법사위 대법원 국감에서 국민의힘 김태규 의원의 발언권을 정지한 배경에 대해서도 서 위원장은 “(진보당 소속) 손솔 의원이 질의하는데 (김 의원이) ‘뭔 소리를 하는 거야 지금’이라고 소리를 쳐서 ‘발언하는데 그렇게 하는 건 아니다’ 이렇게 보고 있었다“면서 “그 다음에 (김 의원이) ‘수준하고는’ 발언한 뒤 ‘부엉이 바위 진실 하나 만듭시다’ 얘기를 해서 손솔 의원이 의견을 방해하지 않게 해달라고 했다”고 이유를 설명했다.

앞서 6일 열린 법사위 국감에서는 김 의원이 손 의원 질의 도중 고(故) 노무현 전 대통령이 서거한 ‘부엉이바위’를 언급해 여야 간 설전이 벌어졌다. 이후 서 위원장은 김 의원의 발언권을 정지한 바 있다.

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