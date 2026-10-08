잠수교서 자동차 사라진다…50년 만에 '보행전용교' 변신

서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 '한강 보행전용교' 조성을 위한 공사에 들어간다고 8일 밝혔다.



잠수교는 1976년 한강 남북을 연결하는 차량 통행 교량으로 개통한 이후 시민의 이동을 담당해 왔다.

잠수교 조망도. 서울시 제공

2008년에는 기존 왕복 4차로 중 2개 차로를 보행자와 자전거를 위한 공간으로 전환했으며, 최근에는 '차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제' 등을 통해 시민들이 한강을 즐기는 문화공간으로 활용돼 왔다.



또 잠수교는 다른 한강 교량보다 수면에 가까워 강물과 주변 풍경은 물론 반포대교 달빛무지개분수까지 가까이에서 감상할 수 있는 특징이 있다.



서울시는 이런 공간적 특성을 살려 잠수교를 한강의 자연과 문화를 함께 즐기는 보행 공간으로 조성할 계획이다.



내년 8월까지 보행데크 확장과 포장공사 등을 마무리하고 시민이 다양한 문화행사와 축제를 즐길 수 있도록 준비한다는 방침이다.



공사가 시작된 이후에도 보행자와 자전거 이용객은 잠수교를 계속 이용할 수 있다.



서울시는 시민 불편을 최소화하기 위해 통행공간을 확보하고 작업공간과 통행공간을 분리해 안전하게 통행할 수 있도록 관리할 예정이다.



보행전용교로 바뀌는 잠수교에는 한강을 더욱 가까이에서 감상할 수 있는 조망 공간 22곳이 새롭게 들어선다.



아울러 선박이 지나는 항로 구간 2곳에는 바닥 아래로 한강이 내려다보이는 '투명데크'를 설치한다.



발아래로 흐르는 한강 물결을 감상하며 기존 한강 교량에서는 느낄 수 없었던 색다른 경험을 제공할 계획이다.



이와 함께 잠수교 북단 지하보차도 구간까지 차도를 완전히 비우고 전면 보행공간으로 전환한다.



그동안 차량 매연과 소음, 좁은 보행로로 인해 걷기 불편했던 접근로를 정비해 용산·이태원 일대에서 한강까지 보다 안전하고 쾌적하게 이동할 수 있도록 할 예정이다.

투시도(항로 구간). 서울시 제공

서울시는 잠수교 차량 통제에 따른 주변 도로의 교통 영향은 크지 않을 것으로 내다봤다.



교통영향분석 결과 잠수교 차량이 반포대교로 우회하더라도 통행속도는 소폭 감소하는 수준으로, 교통서비스 수준은 기존과 동일하게 유지될 것으로 분석됐다.



서울시는 차량 통제에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 우회도로와 버스 노선 변경 사항을 사전에 집중적으로 안내한다.



또 잠수교를 경유하던 740번·405번 시내버스는 상·하행 모두 반포대교로 우회 운행한다.



이에 따라 잠수교 남단의 '반포한강공원·세빛섬' 정류장 양방향 2개소는 폐쇄되며 버스 이용 시민은 인근 '반포대교남단·한강시민공원입구' 정류장을 이용하면 된다.



임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "잠수교 개통 50년 만의 전면 보행화는 한강을 단순히 건너는 통로가 아니라 직접 체험하고 즐기며 머무르는 공간으로 전환하는 중요한 계기가 될 것"이라고 기대했다.



이어 "누구나 안전하고 편안하게 한강을 누릴 수 있도록 공사 중 보행자 안전 확보와 교통 관리에 만전을 기해 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.

<연합>

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