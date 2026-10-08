합참의장 "北지뢰, 도발 아니란 생각 1도 없어…조치 계속 검토"

진영승 합참의장은 지난달 21일 군사분계선(MDL) 이남에 북한군이 매설한 지뢰가 폭발해 우리 장병이 다친 사건에 대해 "제 부하가 중상을 입은 그 상황에서 도발이 아니라는 생각은 1도 없었다"고 말했다.



진 의장은 8일 국회 국방위원회의 합동참모본부(합참) 대상 국정감사에서 국민의힘 임종득 의원이 합참의 지뢰 폭발 조사 발표에 북한의 행위를 '도발'로 표현하는 문구가 들어가지 않은 이유를 따져 묻자 이렇게 답했다.

진영승 합동참모본부 의장이 8일 오전 서울 용산구 국방부에서 열린 국회 국방위원회의 합동참모본부에 대한 2026년도 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.

진 의장은 "(발표 문구에) 도발이라는 용어가 안 들어간 것에 대해서는 제가 주의 깊게 못 챙겼다"고는 인정했다.



진 의장은 이날 국정감사 인사말에서도 북한군 지뢰 폭발에 대해 "한반도의 평화와 안정을 위협하는 명백한 정전협정 위반이자 도발"이라며 "우리 군은 북한 정권의 불법적이고 무모한 행위를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.



조사 결과 발표를 맡았던 권대원 합참 차장도 임 의원이 '합참이 정치적이다, 눈치 보는 정치군인들이 있다'는 주장을 펴자 "전혀 그렇지 않다"며 "합참 누구도 도발이 아니라고 판단한 것은 없다"고 강조했다.



임 의원은 "(사건이 일어난) 25사단 지뢰 몇 발 제거했다고 북한의 행동이 바뀔 것 같으냐"며 우리 군이 단행한 현장 일대 지뢰제거 작전의 효과성에 대해서도 강하게 따졌다.



이에 대해 진 의장은 "MDL에 근접한 (곳에서) 우리 전우에 중상을 입힌 이 문제는 우리 스스로가 제거해야 한다, 그리고 의장이 명령하면 시행하는 부대에서 완전작전을 할 수 있도록 한다는 것은 아주 의미 있고, 우리의 의지를 관철했다"고 평가했다.



그는 "필요한 조치에 대해서는 계속 검토할 것"이라고 덧붙였다.



지난달 21일 폭발 당시 현장에서 우리 군이 진행하던 수색로 개척 작전 과정에 대해서는 "열상감시장비(TOD) 등 다른 감시자산이 추적과 감시를 해야 하는 게 맞는데, 그런 부분이 좀 부족했던 면이 있다"고 언급했다.



진 의장은 이날 북한군 지뢰 매설 의심 지역을 그간 '지형변화 발생 지역'이라고 지칭해온 것을 바꾸겠다는 의사도 밝혔다. 이 용어는 야권으로부터 그간 비판을 받아왔다.



그는 "지형변화라는 단어에 대해서 자체적으로 검토하고 용어가 적절하지 않다라고 제가 판단을 했다"며 "지형변화라는 용어가 오해의 소지가 있기 때문에 명확하게 지뢰 매설 추정지역 등 용어로 바꿀 수 있도록 하겠다"고 언급했다.



진 의장은 더불어민주당 김성회 의원이 '우리가 (윤석열 정부에서) 대북 확성기 방송을 할 때 북한이 MDL 무력화 작업을 중단했나'라고 묻자 "그 전 사례를 봤을 때 효과는 제한될 거라고 판단된다"고 답했다.



진 의장은 "우리의 단호함은 보이되 상황은 관리해야 한다고 판단한다"고도 말했다.

<연합>

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