양키스의 45억원 제의도 마다했던 ‘부산고 오타니’ 하현승, 키움과 16억원에 입단 계약 체결...2006년 한기주(KIA)의 10억원 기록이 20년 만에 깨졌다

2006년 KIA 한기주의 역대 신인 최고 계약금 10억원 기록이 20년 만에 깨졌다. 그 주인공은 키움으로부터 2027 신인 드래프트에서 전체 1순위 지명을 받은 ‘부산고 오타니’ 하현승. 한기주의 10억원을 훌쩍 넘는 16억원에 입단 계약을 체결했다.

키움은 7일 ““2027 KBO 신인드래프트에서 전체 1순위로 지명한 부산고 투수 겸 타자 하현승과 계약금 16억원에 입단 계약을 체결했다”고 발표했다.

하현승은 부산고 시절, 투수와 타자 양면에서 두각을 나타내며 재능을 인정받아 왔다. 특히 올해 열린 U-18 아시아야구선수권대회에서 결승전을 포함, 3경기에 등판해 3승을 거두며 대한민국의 우승을 이끌며 국제무대에서의 경쟁력도 입증했다.

하현승은 미국 메이저리그 최고 명문인 뉴욕 양키스로부터 역대 한국 아마추어 선수로는 최고액인 450만달러(약 60억원)의 계약 제의를 받은 것으로 알려졌으나 KBO리그에서 프로 생활을 시작하기로 결정하고 2027 KBO리그 신인 드래프트에 나왔다. 키움은 하현승의 기량과 잠재력, 해외 진출 대신 국내 무대 도전을 선택한 점 등을 종합적으로 고려해 계약금을 역대 최고액인 16억원으로 책정했다.

계약을 마친 하현승은 “제 가치를 높게 평가해 주시고 좋은 대우를 해주신 히어로즈 구단에 진심으로 감사드린다”며 “평소 오고 싶었던 팀의 유니폼을 입게 돼 정말 기쁘다. 이제 정식으로 히어로즈의 일원이 됐다는 게 실감난다”고 소감을 전했다. 이어 “히어로즈는 메이저리그에 진출한 선배님들도 많고, 지금도 훌륭한 선배님들이 많이 계신 만큼 옆에서 많이 배우고 성장해 나가겠다”며 “내년 시즌 그라운드에서 팬 여러분께 인사드릴 수 있도록 지금부터 열심히 준비하겠다”고 덧붙였다.

한편, 키움은 하현승을 포함해 2027 신인드래프트에서 지명한 11명의 선수 전원과 계약을 완료했다. 2라운드에서 지명된 경북고 내야수 최우준은 1억 7000만원, 3라운드 경동고 투수 김민준은 1억 2000만원에 각각 도장을 찍었다.

다음은 2027 신인 선수 계약 현황이다.

2006년 KIA 한기주의 역대 신인 최고 계약금 10억원 기록이 20년 만에 깨졌다. 그 주인공은 키움으로부터 2027 신인 드래프트에서 전체 1순위 지명을 받은 ‘부산고 오타니’ 하현승. 한기주의 10억원을 훌쩍 넘는 16억원에 입단 계약을 체결했다.

키움은 7일 ““2027 KBO 신인드래프트에서 전체 1순위로 지명한 부산고 투수 겸 타자 하현승과 계약금 16억원에 입단 계약을 체결했다”고 발표했다.

하현승은 부산고 시절, 투수와 타자 양면에서 두각을 나타내며 재능을 인정받아 왔다. 특히 올해 열린 U-18 아시아야구선수권대회에서 결승전을 포함, 3경기에 등판해 3승을 거두며 대한민국의 우승을 이끌며 국제무대에서의 경쟁력도 입증했다.

하현승은 미국 메이저리그 최고 명문인 뉴욕 양키스로부터 역대 한국 아마추어 선수로는 최고액인 300만달러(약 45억원)의 계약 제의를 받은 것으로 알려졌으나 KBO리그에서 프로 생활을 시작하기로 결정하고 2027 KBO리그 신인 드래프트에 나왔다. 키움은 하현승의 기량과 잠재력, 해외 진출 대신 국내 무대 도전을 선택한 점 등을 종합적으로 고려해 계약금을 역대 최고액인 16억원으로 책정했다.

계약을 마친 하현승은 “제 가치를 높게 평가해 주시고 좋은 대우를 해주신 히어로즈 구단에 진심으로 감사드린다”며 “평소 오고 싶었던 팀의 유니폼을 입게 돼 정말 기쁘다. 이제 정식으로 히어로즈의 일원이 됐다는 게 실감난다”고 소감을 전했다. 이어 “히어로즈는 메이저리그에 진출한 선배님들도 많고, 지금도 훌륭한 선배님들이 많이 계신 만큼 옆에서 많이 배우고 성장해 나가겠다”며 “내년 시즌 그라운드에서 팬 여러분께 인사드릴 수 있도록 지금부터 열심히 준비하겠다”고 덧붙였다.

한편, 키움은 하현승을 포함해 2027 신인드래프트에서 지명한 11명의 선수 전원과 계약을 완료했다. 2라운드에서 지명된 경북고 내야수 최우준은 1억 7000만원, 3라운드 경동고 투수 김민준은 1억 2000만원에 각각 도장을 찍었다.

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