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이것만 알아도 살림 고수…쌀뜨물로 기름때·김치 냄새까지 잡는다

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김지연 기자 delays@segye.com

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그릇 애벌 세척·생선 손질·화분 물주기에도 쌀뜨물 활용

쌀을 씻고 남은 뿌연 물은 그냥 버리기 아깝다. 생각보다 다양한 쌀뜨물 활용법을 알아두면 집안일을 한결 수월하게 할 수 있다. 쌀뜨물을 살림 곳곳에 알맞게 쓰는 요령을 알아본다.

쌀뜨물은 다양한 집안일에 유용하게 활용할 수 있다. 게티이미지뱅크
쌀뜨물은 다양한 집안일에 유용하게 활용할 수 있다. 게티이미지뱅크

 

◆ 찌개 국물에 구수함 더해

된장찌개나 김치찌개에 물 대신 쌀뜨물을 넣으면 국물이 걸쭉해지고 구수한 맛이 난다. 쌀을 씻을 때 표면의 전분과 미세한 쌀겨 성분이 물에 섞여 나오기 때문이다. 쌀뜨물의 농도는 쌀의 종류와 씻는 횟수, 물의 양에 따라 달라질 수 있다. 국물이 지나치게 텁텁해지지 않도록 처음에는 물과 섞어 넣고 맛을 보며 양을 조절한다.

 

쌀을 처음 씻은 물에는 쌀 표면의 먼지나 이물질이 섞일 수 있다. 요리에 쓸 때는 처음 씻은 물은 버리고 두 번째 씻은 물부터 받는 것이 좋다.

 

◆ 생선 비린내 줄이고 고등어 속 유해물질도 낮춰

생선을 쌀뜨물에 담가두면 비린내를 줄이는 데 도움이 된다. 쌀뜨물의 전분 성분이 생선 표면의 냄새 성분을 흡착하는 것으로 알려져 있다.

생선을 손질하기 전 쌀뜨물에 담가두면 비린내를 줄일 수 있다. 클립아트코리아
생선을 손질하기 전 쌀뜨물에 담가두면 비린내를 줄일 수 있다. 클립아트코리아

 

2020년 국제학술지 ‘Food Science & Nutrition’에 발표된 연구에 따르면 고등어를 쌀뜨물이나 사케에 담갔을 때 과불화화합물 농도가 크게 줄었다. 과불화화합물은 탄소와 불소가 결합한 화학물질이다. 일부는 음식이나 물을 통해 몸에 들어오면 쉽게 배출되지 않고 체내에 쌓일 수 있다.

 

연구진은 고등어를 쌀뜨물과 사케에 각각 15분 담근 뒤 아무 처리도 하지 않은 대조군과 과불화화합물 농도를 비교했다. 쌀뜨물 처리군은 대조군보다 총량이 80% 낮았고 사케 처리군은 51% 낮았다. 연구진은 과불화화합물 19종을 분석했으며 쌀뜨물 처리군에서는 그중 2종만 검출됐다.

 

◆ 기름때는 쌀뜨물로 먼저 닦아

기름 묻은 그릇을 쌀뜨물에 잠시 담갔다가 씻으면 기름때를 닦아내기 수월해진다.

쌀뜨물은 기름 묻은 그릇의 애벌 세척에 쓸 수 있다. 클립아트코리아
쌀뜨물은 기름 묻은 그릇의 애벌 세척에 쓸 수 있다. 클립아트코리아

 

2021년 일본 섬유제품소비과학회지에 발표된 연구에 따르면 쌀뜨물은 물보다 기름때를 잘 제거했지만 합성세제 용액보다는 세정력이 낮았다. 연구진은 지방산과 기름 성분을 묻힌 모형 오염물을 쌀뜨물과 물, 합성세제 용액으로 각각 씻어 세정력을 비교했다.

 

연구진은 쌀뜨물 속 전분 알갱이가 기름때 제거에 도움을 주고 단백질과 쌀겨 기름도 세정력을 높이는 것으로 분석했다. 기름 묻은 그릇은 쌀뜨물에 잠시 담가둔 뒤 주방세제로 씻는다.

 

◆ 김치통 냄새 빼고 뚝배기 씻을 때도

쌀뜨물의 전분은 냄새를 흡수하고 얼룩을 닦아내는 데 쓰인다. 김치나 양념 냄새가 밴 플라스틱 용기는 쌀뜨물에 담갔다가 씻으면 된다. 얼음틀도 쌀뜨물에 담가 두었다가 씻으면 얼룩과 음식 냄새를 줄일 수 있다.

김치나 양념 냄새가 밴 용기는 쌀뜨물에 담가 두었다가 씻으면 냄새를 줄일 수 있다. 클립아트코리아
김치나 양념 냄새가 밴 용기는 쌀뜨물에 담가 두었다가 씻으면 냄새를 줄일 수 있다. 클립아트코리아

 

뚝배기는 표면에 미세한 구멍이 많아 음식물 찌꺼기가 끼기 쉽다. 따뜻한 물에 잠시 불린 뒤 수세미로 닦고 쌀뜨물로 헹구는 방법이 있다. 쌀뜨물을 뚝배기에 담아 중약불로 끓였다 식힌 뒤 깨끗한 물로 여러 번 헹구기도 한다. 쌀뜨물의 전분이 틈새의 이물질을 흡착해 씻어내는 데 도움이 된다고 알려져 있다.

 

◆ 화분 물 줄 때도 쌀뜨물 활용

쌀뜨물에는 질소·인·칼륨 등 식물 생장에 필요한 성분이 일부 들어 있다. 2021년 국제학술지 ‘Pertanika Journal of Science & Technology’에 발표된 연구에 따르면 쌀뜨물을 물시금치·청경채·상추·겨자잎·토마토·가지에 주거나 다른 유기 재료와 섞어 액체비료로 쓴 선행 실험에서 생육 개선이 확인됐다.

쌀뜨물에는 식물 생장에 필요한 질소·인·칼륨 등이 들어 있다. 클립아트코리아
쌀뜨물에는 식물 생장에 필요한 질소·인·칼륨 등이 들어 있다. 클립아트코리아

 

쌀뜨물은 전분과 유기 성분이 있어 오래 두면 상하거나 냄새가 날 수 있다. 쓸 만큼만 받아 바로 사용해야 한다.


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