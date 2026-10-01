'개코 전처' 김수미, 뷰티 사업 대박 “매출 수백억, 일본에도 진출했다”

MBC ‘라디오스타’ 화면 캡처

인플루언서 겸 사업가 김수미가 과거 뷰티 사업으로 수백억 원대 매출을 올렸던 전성기를 공개했다.

김수미는 지난달 30일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연해 뷰티 사업가로 활동했던 당시를 돌아보며 남다른 사업 감각을 드러냈다.

이날 김수미는 뷰티 업계에서 이른바 ‘완판 신화’를 썼던 과거에 대해 “그런 시절이 있었다”며 입을 열었다.

그는 “H&B 스토어에 입점했는데 완판됐다. 매출도 굉장히 괜찮았다”며 “일본까지 진출했었다”고 밝혔다.

구체적인 매출 규모에 대한 질문도 나왔다. 김구라가 “몇백억 정도 됐겠죠?”라고 묻자 김수미는 망설임 없이 “네”라고 답했다. 과거 사업 규모가 수백억 원대였음을 직접 인정한 것.

김수미는 현재도 뷰티와 패션을 중심으로 한 숏폼 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 인플루언서로 활동하고 있다. 콘텐츠가 주목받으면서 글로벌 럭셔리 브랜드 행사에 초청받는 등 활동 영역도 넓어졌다.

그는 럭셔리 브랜드 행사에 참석할 때의 대우에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 김수미는 “럭셔리 브랜드 행사에 가면 완전히 호사를 누리게 해준다. 호텔, 리무진, 비행기를 다 해준다”고 밝혀 출연진의 놀라움을 자아냈다.

이날 방송에서는 김수미의 과거 사업 감각에 대한 이야기도 이어졌다. 김새롬은 과거 ‘단발좌’로 불리던 시절을 떠올리며 고준희, 자신과 함께 김수미를 언급했다. 김새롬은 직접 립스틱 사업을 했던 당시 주변에서 “김수미를 보고 배우라”는 말을 들었다며 김수미의 SNS 활용 능력과 감각을 높이 평가했다.

사업가로서의 화려한 이력뿐 아니라 엄마로서의 일상도 공개했다. 김수미는 두 자녀의 근황을 전하며 “아들이 중학교 3학년이고 딸이 초등학교 5학년”이라고 밝혔다. 야구를 하던 아들은 현재 음악을 배우고 있으며, 딸은 어린 시절부터 미술에 관심을 보여 웹툰 작가를 꿈꾸고 있다고 설명했다.

이혼 이후에도 김수미는 자신의 활동을 이어가고 있다. 앞서 웹예능 ‘밉지않은 관종언니’에 출연했을 당시에는 스타의 아내로 살아가는 것에 대한 솔직한 생각을 밝히기도 했다.

당시 김수미는 ‘다시 태어나도 스타와 결혼하겠느냐’는 취지의 질문을 받고 “스타와 결혼 안 한다”며 “스타의 아내로 사는 삶은 생각보다 쉽지 않다”고 답해 화제를 모았다.

김수미는 2011년 그룹 다이나믹 듀오의 개코와 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 오랜 논의 끝에 2026년 1월 합의 이혼 소식을 알렸다.

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