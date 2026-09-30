푸바오 이어… '쌍둥이 판다' 루이바오·후이바오도 한국 떠난다

푸바오에 이어 에버랜드의 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 오는 12월 중국으로 이동한다.

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 푸바오의 동생인 루이바오와 후이바오가 올해 12월 셋째주 중국으로 이동할 예정이라고 30일 밝혔다.

루이바오와 후이바오는 2023년 7월 에버랜드에서 태어난 국내 최초의 쌍둥이 자이언트 판다다. 국제 협약에 따라 해외에서 태어난 자이언트 판다는 번식 가능 시기가 도래하는 만 4세 이전에 중국으로 이동해야 한다. 푸바오는 2020년 7월 20일 에버랜드에서 태어나 만 4세를 약 3개월 앞둔 2024년 4월 3일 중국으로 이동했다. 현재는 쓰촨성 워룽 선수핑 판다기지에서 생활하고 있다.

에버랜드는 그동안 중국 야생동물보호협회, 판다보전연구센터 등과 루이바오와 후이바오의 이동 시기를 협의해왔다.

정확한 이동 날짜와 장소는 쌍둥이 판다의 건강 상태와 기온, 중국 현지 상황 등을 종합적으로 고려해 추후 결정할 예정이다.

루이바오와 후이바오는 푸바오와 마찬가지로 출국 전 약 한 달 동안 건강관리와 검역 절차를 거친다. 검역 기간 중 공개 일정 등 세부 내용은 확정되는 대로 안내될 예정이다.

에버랜드는 쌍둥이 판다의 이동을 앞두고 관람객이 루이바오와 후이바오를 기억하고 응원할 수 있는 페어웰 프로그램도 마련할 계획이다.

에버랜드 관계자는 “루이바오와 후이바오가 새로운 환경에서도 건강하게 지낼 수 있도록 이동하는 날까지 세심하게 관리할 것”이라고 말했다.

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