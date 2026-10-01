트럼프 “韓 271조 대미 투자할 것”…‘알래스카 LNG’ 67조원도 포함

도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 한국이 2000억달러(271조 4000억원)를 투자할 것이라며 이 중 하나로 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트를 포함해 발표했다. 한국 정부는 이와 관련해 확정되지 않았다는 입장이다. 트럼프 대통령은 이외에 8개의 대규모 원자력 발전소, 텍사스주의 6GW(기가와트)급 발전 시설이 포함될 것이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(가운데)이 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 대미 투자 2000억달러(271조 4000억원)가 투입되는 프로젝트들을 발표하고 있다. 그는 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트, 미 전역에 지어지는 8개의 대규모 원자력 발전소, 텍사스주 6GW(기가와트)급 발전 시설을 거론했다. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관에서 “오늘 우리는 미국 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 투자 가운데 하나를 발표하게 되어 매우 기쁘다”며 “우리 행정부가 대한민국과 체결한 합의 덕분에, 그들은 최대 2000억 달러를 투자할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “텍사스에 6기가와트 규모의 발전시설을 건설하고, 8기의 새로운 대규모 원자력발전소를 건설하며, 마침내 알래스카 LNG 파이프라인을 건설하는 것이다. 이것은 큰 사업”이라고 강조했다.

동석한 하워드 러트닉 상무장관은 “알래스카 LNG 프로젝트를 위해 알래스카에 투자되는 (금액은) 500억 달러(67조 8500억원)를 조금 넘는 금액”이라며 규모를 특정적으로 밝혔다.

트럼프 대통령은 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트의 투자 규모에 대해 밝히지는 않았다. 한국 정부는 텍사스주 엔시날에 가스복합화력발전소를 건설하는 223억 달러(30조 2343억원) 규모의 사업을 프로젝트 1호로 확정했을 뿐 알래스카와 원전 사업은 추후 협의과제로 남겨놓은 상태라는 입장이다. 대형 원전 8기를 미국에 건설하는 사업은 1200억 달러(162조 7000억원)라는 투자규모까지는 공개됐지만, 알래스카 LNG 파이프라인 사업은 상업적 합리성이 검증되지않았다는 이유로 참여하기 쉽지 않다고 판단해온 것으로 알려졌다.

러트닉 장관은 1200억달러 규모의 대형원전 8기 건설과 관련해선 이 원전들이 미국 전역에 들어설 것이라며 오하이오, 테네시, 사우스캐롤라이나, 켄터키를 언급했다. 알래스카 LNG 프로젝트를 언급하면서는 “대통령의 협상 능력과 대통령의 무역합의가 결합됐기 때문에 이것이 가능해졌다”고 공을 트럼프 대통령에 돌렸다. 그는 알래스카 LNG 프로젝트가 “지정학도 변화시킬 것”이라며 “세계가 미국을 바라보는 방식과 미국과 협력하는 방식을 변화시킬 것”이라고 강조했다.

이날 트럼프 대통령은 러트닉 장관, 더그 버검 미 내무장관, 크리스 라이트 미 에너지부 장관, 댄 설리번 알래스카 연방상원의원 후보, 알래스카 LNG 사업을 주도하는 글렌파른 그룹의 브렌던 듀발 최고경영자(CEO) 등과 함께 했다. 발표 내용의 상당 부분이 알래스카 LNG 프로젝트에 맞춰졌다.

11월 3일 중간선거에서 연방상원의원에 도전하는 설리번 후보는 “대통령과 대통령의 팀에 감사드리고 싶다. 대통령은 문자 그대로 (임기) 첫날부터 이 문제에 집중해왔다”고 감사를 표했다. 알래스카는 공화당 우세 주로 꼽히지만, 최근 알래스카가 접전지로 바뀌면서 설리번 후보는 민주당 후보와의 경쟁에서 고전하고 있다. 트럼프 대통령은 다음주부터 접전지를 순회하며 중간선거 지원 유세에 나설 예정이다.

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