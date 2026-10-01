국내 '코인 개미' 1천만명대?…3명 중 2명은 거래 안해

국내 5대 원화 가상자산 거래소 실명계좌를 보유한 이용자가 1천만명을 훌쩍 넘었지만, 실제 이용자는 300만명대에 그치는 것으로 나타났다.



1일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 5개 거래소(업비트·빗썸·코인원·디지털엑스·고팍스)에서 제출받은 자료에 따르면, 지난 7월 말 기준 원화 실명계좌 보유자는 총 1천162만9천685명으로 집계됐다.

국내 5대 원화 가상자산 거래소 실명계좌를 보유한 이용자가 1000만명을 훌쩍 넘었지만, 실제 이용자는 300만명대에 그치는 것으로 나타났다. 로이터연합뉴스

이 중 실제 이용자는 379만5천580명으로, 전체의 32.6%에 그쳤다. 실명계좌를 보유한 이용자 3명 중 2명은 거래에 참여하지 않는 셈이다.



반대로 단순 계산하면 실명계좌를 보유하고도 이용하지 않은 이용자는 783만4천105명으로 전체 67.4%에 달했다.



거래소별 실제 이용률은 업비트가 35.3%로 가장 높았다. 이어 빗썸 32.9%, 코인원 20.3%, 디지털엑스 15.8%, 고팍스 3.0% 등의 순이었다.



업비트는 실명계좌 보유자 701만4천677명 중 247만5천277명이 실제 이용자로 집계됐다. 빗썸은 331만3천821명 중 108만9천696명 수준이었다.



또 코인원은 85만5천884명 중 17만3천997명, 디지털엑스는 33만8천400명 중 5만3천427명이 실제 이용자였다. 고팍스는 10만6천903명 가운데 3천183명에 그쳤다.



실명계좌 보유자는 최근 크게 늘었다.



5대 거래소를 합산해 2022년 말 약 662만5천명에서 지난해 말 1천173만6천명으로 77.1% 증가했다.



가상자산 실명확인 입출금 계정은 거래소 이용자의 원화 입출금과 자금세탁방지 체계를 연결하는 핵심 수단으로 꼽힌다.



주요 원화거래소들은 은행과 실명계좌 제휴를 맺고 있으며, 최근에는 거래소와 은행 간 재계약·제휴 경쟁도 이어지고 있다.



박성훈 의원은 "계좌 숫자가 늘어나는 것과 실제 가상자산 시장 이용이 확대되는 것은 별개의 문제라는 사실이 수치로 확인됐다"고 말했다.



그러면서 "일부 거래소는 실명계좌 보유고객과 실제 이용고객 사이의 격차가 지나치게 큰 만큼 금융당국은 장기간 이용되지 않는 실명계좌가 얼마나 되는지, 거래소와 제휴은행이 이를 어떻게 관리하고 있는지 이용자 보호와 계좌 관리의 내실을 따져봐야 한다"고 말했다.

<연합>

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