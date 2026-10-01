“백악관, 韓 대미투자 발표에 ‘알래스카 LNG’ 73조원 포함 확인”

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 한국의 대미투자를 공식 발표하면서 프로젝트 중 하나로 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업을 위한 540억 달러(73조 2186억 원)를 포함할 것이라고 로이터 통신이 백악관 당국자를 인용해 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

보도에 따르면 백악관 당국자는 한국의 이번 대미투자에는 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트와 8개의 대규모 원자력 발전소, 텍사스주의 6GW(기가와트)급 발전 시설이 포함될 것이라고 말했다.

백악관 대변인실의 테일러 로저스는 “트럼프 대통령은 오늘 미국 에너지를 최대한 끌어내고, 알래스카의 엄청난 자원 잠재력을 해제하며, 미국의 원자력 에너지 르네상스를 가속하겠다는 취임 첫날 공약을 실현할 주요 에너지 인프라 투자를 발표할 것”이라고 밝혔다.

전날 로이터 통신은 트럼프 대통령이 이날 한국의 대미투자 프로젝트를 발표할 것이라고 보도하면서 알래스카와 원전 사업이 포함될 것이라고 전한 바 있는데 이를 백악관 당국자가 직접 확인한 것이다. 발표 시간은 오후 3시30분, 한국 시간으로 오전 4시 30분이다.

한국 정부는 텍사스주 엔시날에 가스복합화력발전소를 건설하는 223억 달러(30조 2343억원) 규모의 사업을 프로젝트 1호로 확정했을 뿐 알래스카와 원전 사업은 추후 협의과제로 남겨놓은 상태라는 입장이다. 이 중 대형 원전 8기를 미국에 건설하는 사업은 그나마 1200억 달러(162조 7000억원)라는 투자규모까지는 공개됐지만, 알래스카 LNG 파이프라인 사업은 상업적 합리성이 검증되지않았다는 이유로 참여하기 쉽지 않다고 판단해온 것으로 알려졌다.

이날 백악관 당국자의 전언을 보면 트럼프 대통령은 한국의 이러한 입장과 달리 알래스카와 원전을 포함하는 동시에 알래스카 사업에 540억 달러 투자라는 구체적 금액까지 발표할 가능성이 있어 보인다. 한국이 상업적 합리성을 이유로 참여를 주저하는 알래스카 사업 발표를 트럼프 대통령이 강행한다면 11월 중간선거를 겨냥한 정치적 의도가 내포돼 있다는 평가가 나올 전망이다.

로이터는 이번 발표를 두고 “트럼프 대통령이 중간선거를 앞두고 강조하는 일련의 경제·투자 협정의 일환이며, 이란 전쟁과 고유가에 대한 유권자 우려 속에서 자신의 경제 성과를 강화하려는 노력의 일환”이라고 짚었다. 그러면서 “알래스카 LNG 프로젝트는 민주당의 메리 펠톨라 후보와 맞서는 공화당 현직 댄 설리번 상원의원의 재선을 도모하는 시점에 발표되는 것”이라고 전했다.

알래스카 LNG 프로젝트는 알래스카주 북부 노스슬로프의 프루도베이와 포인트톰슨 원유·가스전에서 나오는 천연가스를 약 1300㎞의 가스관을 통해 남부 해안으로 운송한 뒤 액화해 아시아 등 수요지로 수출하는 사업이다. 막대한 초기 투자비가 필요한 데다 사업의 수익성 확보 여부도 불확실해 그동안 상업적 타당성을 둘러싼 우려가 꾸준히 제기돼왔다.

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