李대통령 “중수청장 후보가 친윤?…거짓 비방은 국정 방해”

이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장 후보자를 향해 제기된 여권 일각의 반대 목소리에 정면으로 반박했다. 김 후보자가 ‘친윤(친윤석열) 검사’라는 주장은 사실과 다르며, 오히려 윤석열 전 대통령 재임 시절 불이익을 당한 인사라는 점을 분명히 했다.

이 대통령은 30일 밤 엑스(X·옛 트위터)를 통해 ‘중수청장으로 친윤계 김지용 검사는 쓰지 말아달라’는 한 누리꾼의 글을 인용하며 “후보자의 ‘친윤’ 아닌 굳이 말해 ‘반윤’ 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실”이라고 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이어 “친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라는 말씀이신데, 조언과 비판에 감사드린다”면서도 “국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다”고 적었다.

이 대통령은 김 후보자의 과거 이력을 구체적으로 거론하며 적극 방어에 나섰다. 그는 “정부에서 객관적 증거에 따라 확인한 바 김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장때 대검 형사부장이었는데 윤석열 총장의 장모 최은순씨의 모해위증교사 무혐의 사건을 재기수사명령해 기소하라고 했다”고 설명했다.

그러면서 “이 때문에 윤석열 대통령 당선후 지방 차장검사로 좌천되었다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람”이라며 “다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다”고 지적했다.

이 대통령은 사실관계에 기반하지 않은 무분별한 비판에 대해서도 강한 어조로 경고했다. 그는 “국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만, 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있을 것”이라고 강조했다.

또한 “허위사실에 기초한 비판과 의견이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 또 시정될 수 있을 것”이라며 “그런데 만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격을 하기 위해 거짓에 기반해서 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정방해일 것”이라고 꼬집었다. 이어 “알면서도 친윤 검사라 거짓 주장하는 건 아닐 것으로 믿는다”고 덧붙였다.

이 대통령의 직접적인 입장 표명은 김 후보자 지명에 반발하는 더불어민주당 내 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 의원 등을 겨냥한 것으로 풀이된다. 앞서 추 지사는 이번 인사를 두고 “내란 세력에 업혀서 왜 전전긍긍하냐”며 강하게 비판한 바 있다.

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