李대통령 “SNS는 국민과 직접 소통통로…이 자리 이끌어 주고 절 살려줘”

이재명 대통령이 최근 늘어난 사회관계망서비스(SNS) 활동을 둘러싼 비판과 우려에 국민과의 직접 소통을 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “저를 지금의 이 자리까지 이끌어준 것도 SNS”라며 “왜곡된 공격이 심할수록 더욱 국민과 직접 소통하고 국민들께 기대야 한다”고 강조했다.

이재명 대통령이 30일 울산 HD현대중공업 조선소에서 열린 대호김종서함 진수식에서 축사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 30일 엑스(X)에서 자신의 SNS 활동 증가를 두고 정치적 고립을 우려한 이용자의 글을 인용해 “SNS는 저와 국민과의 직접 소통통로”라고 밝혔다. 이어 “모든 언론 기득권자들이 나서 저를 고립시키고 사실을 왜곡하고 허위사실로 음해하며 공격할 때 저와 국민들을 연결시켜 진실을 알리고 저를 살려 준 것도 SNS”라고 설명했다. 그는 “정치는 결국 국민이 하는 것”이라며 국민 목소리를 듣고 직접 보고·호소·소통해야 한다고 강조했다.



SNS 외의 소통 방식도 제시했다. 이 대통령은 “앞으로 기자회견이든 토론회든 현장방문이든 루즈벨트식 노변정담이든 유튜브 생방송이든 더욱 더 국민들께 가까이 다가가 공감하고 소통하겠다”고 했다. 노변정담은 프랭클린 루스벨트 전 미국 대통령이 라디오로 국민에게 정책과 현안을 대화체로 설명한 담화 방식이다.



지지자들에게는 멸칭 등 거친 표현을 삼가고 품격 있게 소통해달라고 당부했다. 대통령의 SNS 사용을 줄이라는 비판에 거칠게 반발한 이용자에게는 “화 나시겠지만 고운 말 쓰시면 더 설득력 있을 것”이라고 조언했다.

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