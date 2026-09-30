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김남철 힐튼경주 부사장, 관광의 날 '은탑산업훈장' 수상

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경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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51년간 호텔·관광산업 헌신
APEC 등 국가 주요 외교 행사·관광 발전 기여

김남철 우양산업개발(주) 힐튼경주 부사장이 30일 대한민국 관광산업 발전에 기여한 공로로 '은탑산업훈장'을 수상했다.

 

이날 제53회 관광의 날 기념식에서 업계 최고의 상을 받은 김 부사장은 1975년 호텔업에 입문해 51년째 국내 주요 호텔과 관광산업에 종사해 온 전문 경영인으로 정평이 나있다.

이경수 한국관광협회 중앙회장, 김남철 우양산업개발 힐튼경주 부사장, 최휘영 문화체육관광부 장관. 힐튼경주 제공
이경수 한국관광협회 중앙회장, 김남철 우양산업개발 힐튼경주 부사장, 최휘영 문화체육관광부 장관. 힐튼경주 제공

1993년 한일 정상회담을 시작으로 2002년 한일 월드컵, 2002~2010년 남북 이산가족 상봉 14회, 2005년 한미 정상회담 등 수많은 국제행사의 숙박·의전을 수행하며 국가 외교에 이바지했다.

 

지난해는 경주 APEC 정상회의에서 대통령 주최 리더스 만찬, 문화산업 고위급대화와 외교·통상 합동 각료회의 만찬, 영부인 오찬 등 공식 행사를 총괄해 성공적으로 치러냈다.

 

또 도널드 트럼프 대통령을 비롯한 미국 대표단 본부 호텔로서 최상의 숙박과 식음료 서비스를 제공해 백악관으로부터 감사 서한을 받는 등 민간 외교 역량을 국제사회에서 인정받았다.

김남철 우양산업개발(주) 힐튼경주 부사장, 조효식 회장, 도널드 트럼프 미국 대통령, 조영준 대표이사, 손명원 이사.
김남철 우양산업개발(주) 힐튼경주 부사장, 조효식 회장, 도널드 트럼프 미국 대통령, 조영준 대표이사, 손명원 이사.

김 부사장은 현재 동국대학교 WISE캠퍼스 겸임교수로서 후학에도 힘을 쏟고 있다. 2013년부터 매년 두 차례의 장학금을 지급하고 청년 고용과 관광 전문인력 양성을 지원한다.

 

호텔의 인프라 투자와 우양미술관 운영을 통한 문화예술 활성화, 지역 특산물의 관광 콘텐츠화 등 경주지역 경제 발전에도 꾸준히 역할을 다하고 있다.

 

반세기 넘는 동안 일생을 관광산업에 바쳐온 김 부사장은 2013년 제40회 관광의 날 기념식에서 동탑산업훈장을 받은 바 있다.

 

김남철 부사장은 "오랜 세월 현장에서 함께 뛰어온 동료들과 지역사회의 도움으로 뜻깊은 상을 받게 됐다"면서 "앞으로도 관광산업 발전과 지역사회 관광 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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