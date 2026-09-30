KAI "2040년 항공우주 플랫폼 글로벌 빅4 도약 하겠다"

한국항공우주산업(KAI)이 2040년까지 항공우주 플랫폼 글로벌 ‘빅4’ 기업으로 도약하겠다는 중장기 비전을 제시했다.

한국항공우주(KAI) 창립 기념식. KAI 제공

KAI는 30일 경남 사천 본사에서 제27주년 창립기념식을 열고 이 같은 미래 비전을 공유했다. 김종출 KAI 사장은 “군수를 넘어 민수와 미래 모빌리티, 유무인복합체계와 우주까지아우르는 글로벌 초일류 첨단 플랫폼 기업으로 체질을 개선하겠다”며 비전 실현을 위한 핵심 과제로 품질 완결성과 민수 영역 확장을 강조했다. 본격적인 양산 단계에 진입한 KF-21의 차질 없는 납품과 미르온의 예방 중심 품질 확보로 고객 신뢰를 공고히 하는 한편, 차세대 민항기 국제 공동 개발과 민군 겸용 미래항공기체(AAV) 독자모델 개발을 통해 민수 영역으로 사업 구조를 확장한다는구상이다. KAI는 향후 6대 미래 핵심사업을 중심으로 성장세를 이어갈 계획이다.



6대 미래 사업은 △민수 및 미래모빌리티(차세대 민항기·AAV) △군수 차세대플랫폼(AI 유무인 복합체계·6세대 전투기·차세대 고속중형기동헬기) △우주 설루션(우주 기반 인프라/서비스) 등을 중심으로 추진한다.



이를 위해 민수 분야는 글로벌 파트너십을 통한 시장 진입을 가속화하고, 군수 분야는 AI 기술을 결합해 차세대 플랫폼을 고도화할 계획이다. 우주 분야는 핵심 탑재체 내재화와 위성망 구축 및 서비스 사업 진출을 추진하는 등 글로벌 항공우주 시장에서의 경쟁력을 강화할 방침이다.

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