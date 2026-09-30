강호동 농협 회장, 인제 기린원당두부 현장 점검 "국산 농산물 부가가치 높일 것"

강호동 농협중앙회장(왼쪽 세 번째)이 30일 강원 인제군 기린원당농협두부조공을 찾아 국산콩으로 만든 두부 제품을 살펴보고 있다. 농협중앙회 제공

강호동 농협중앙회장이 30일 강원 인제군 소재 기린원당농협두부조합공동사업법인(이하 기린원당두부조공)을 방문해 생산시설 운영 현황과 경영성과를 점검하고 임직원들의 애로사항을 청취했다.

이날 현장에서는 국산 농산물을 활용한 가공사업의 경쟁력을 높이고 농업인 실익을 확대하기 위한 방안도 논의됐다.

기린원당두부조공은 강원 인제 기린농협과 경기 고양 원당농협이 2019년 공동 설립한 농협형 도농상생 1호 모델이다. 생산지 농협과 소비지 농협 간 협력을 통해 국산콩의 안정적인 판로를 확보하고 농산물 가공을 통한 부가가치 제고를 추진하고 있다.

강 회장은 기린원당두부조공을 생산지와 소비지 농협의 협력을 통해 국산 농산물의 부가가치를 높이고 농업인 소득 증대에 기여하는 사례로 평가했다.

강호동 농협중앙회장은 “기린원당두부조공은 생산지와 소비지 농협이 협력해 국산 농산물의 부가가치를 높이고 농업인 소득 증대에 기여하는 도농상생의 성공 사례”라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 정부의 ‘5극 3특’ 국토균형발전 정책에 발맞춰 지역 농협 간 협력을 강화하겠다”고 말했다.

그러면 “농업인과 지역사회에 실질적인 도움이 되는 성공 모델을 발굴하고 확산하는 데 전력을 다하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지