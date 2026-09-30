“제2의 청춘 노래해요”… 강서구, 실버합창단 첫 단원 모집 [지금 우리 동네는]

서울 강서구가 어르신들이 함께 노래하며 문화예술 활동을 즐길 수 있는 ‘강서구립실버합창단’을 꾸리고 첫 단원을 모집한다. 어르신들의 문화예술 참여 기회를 넓히고 세대 간 소통과 화합을 도모하려는 취지다.

서울 강서구가 다음 달 12일까지 65세~80세 어르신을 대상으로 ‘강서구립실버합창단’을 모집한다. 강서구 제공

강서구는 다음 달 12일 오후 6시까지 구립실버합창단 단원을 48명 이내로 공개 모집한다고 30일 밝혔다.

모집 분야는 소프라노·알토·테너·베이스다. 65세 이상 80세 이하로 음악에 관심이 있거나 소질이 있으면 신청할 수 있다.

참여 희망자는 구 누리집에서 응모원서와 이력서 등 서식을 내려받아 작성한 뒤 구청 문화예술과를 방문하거나 이메일로 제출하면 된다. 구는 다음 달 중 신청자를 대상으로 가창 실기와 면접 심사를 진행해 단원을 선발할 예정이다.

선발된 단원들은 11월 4일 첫 연습을 시작한다. 연습은 매주 수요일 오후 2~4시 강서아트리움 다목적실에서 진행하며 창단식은 12월에 열 예정이다.

합창단은 연 1회 정기연주회를 열고 구 주요 행사와 지역 축제, 각종 경연대회 등에 참가한다.

진교훈 강서구청장은 “구립실버합창단이 어르신들에게 제2의 청춘을 노래하는 기회가 되고, 지역사회에는 따뜻한 울림과 화합을 전하는 계기가 되길 기대한다”며 “음악을 사랑하고 열정 가득한 어르신들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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