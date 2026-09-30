한국 축구, 4회 연속 결승 진출… 양궁 은·동메달 추가 [아시안게임]

23세 이하(U-23) 한국 남자 축구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에 진출했다.



이민성 감독이 지휘하는 대표팀은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 준결승에서 중국을 2-1로 물리치고 2014 인천 대회 이래 4회 연속 결승 무대에 올라 4연패 달성에 1승을 남겼다.

30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 한국 이영준이 헤더로 동점골을 넣고 있다. 연합뉴스

10월 3일 오후 7시 30분 아이치현 도요타 스타디움에서 열리는 결승전의 상대는 일본-우즈베키스탄의 승자다.



전반 22분 중국 왕위둥에게 먼저 골을 내준 우리나라는 11분 후 엄지성(스완지시티)이 올린 코너킥을 이영준(그라스호퍼)이 머리로 받아 넣어 경기를 원점으로 돌렸다.



접전이 이어지던 후반 37분 엄지성이 왼쪽 측면을 휘저은 뒤 절묘한 크로스를 올리자 배준호(스토크시티)가 헤더로 골 그물을 흔들어 천금 같은 역전 결승포를 터뜨렸다.



한국 양궁은 본격적인 메달 결정전이 막을 올린 이날 은메달과 동메달 1개씩을 수확했다.



박정윤(창원시청)과 최용희(현대제철)는 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 양궁 컴파운드 혼성 단체전 결승에서 인도와 157-157로 비긴 뒤 슛오프에서 19-20으로 져 은메달을 목에 걸었다.



박정윤은 강연서(성사중), 박예린(한국체대)과 호흡을 맞춰 컴파운드 여자 단체전 동메달 결정전에서 대만을 229-228로 꺾었다. 한국은 2회 연속 이 종목 동메달을 획득했다.



최용희, 김종호(이상 현대제철), 최은규(울산남구청)가 출전한 컴파운드 남자 대표팀은 단체전 동메달 결정전에서 대만에 233-234로 져 처음으로 시상대에서 밀려났다.



남녀 트랙 사이클 대표팀은 단체추발에서 동반 동메달을 수확했다.



김민정, 장수지(이상 상주시청), 노윤서(대구시청), 신지은(금산군청)으로 구성된 여자 대표팀은 시즈오카현 이즈 벨로드롬에서 열린 대회 트랙 사이클 여자 단체추발 동메달 결정전에서 우즈베키스탄을 꺾고 3위에 올랐다.



박상훈(인천광역시청), 홍승민(의정부시청), 김현석(연천군청), 민경호(서울시청)가 호흡을 맞춘 남자 대표팀도 남자 단체추발 동메달 결정전에서 카자흐스탄을 제압하며 직전 2022년 항저우 대회에 이어 2개 대회 연속 동메달을 목에 걸었다.



우리나라는 오후 5시 현재 금메달 24개, 은메달 28개, 동메달 47개를 획득해 중국(금 149개), 일본(금 45개)에 이어 메달 순위 3위를 지켰다.

<연합>

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