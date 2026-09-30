외신 “韓 대미투자에 알래스카 LNG 포함”

한국의 대미투자 프로젝트에 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업이 포함될 것이라는 외신 보도가 나왔다.



블룸버그와 로이터통신은 29일(현지시간) 사안을 잘 아는 복수 소식통의 말을 인용해 트럼프 대통령이 30일 공개하는 2000억달러(약 270조원) 규모의 한국 대미투자 계획에 알래스카 LNG 개발 사업 투자도 포함할 것이라고 보도했다. 투자액은 540억달러(약 73조원)라고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

앞서 한국 정부는 최근 대미 전략 투자의 첫 사업으로 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 추진하기로 했다고 국회에 보고했다. 알래스카 LNG 개발 사업은 미국 내 대형 원전 8기 건설과 함께 추후 협의 과제로 분류된 상태다. 이날 우리 정부 관계자도 알래스카 LNG 개발 사업은 양국 간 검토 과제이며, 숫자도 정해진 것이 없다고 설명했다.



알래스카 LNG 개발 사업은 노스슬로프의 천연가스를 약 1300㎞의 가스관을 통해 남부로 운송·액화하는 대형 프로젝트로, 그동안 트럼프 대통령이 적극 추진해 왔으나 수익성이 불투명하다는 우려에 휩싸였다. 프로젝트 협상 과정에서 미국 측이 알래스카 LNG 개발 사업을 강하게 요구한 것으로 전해졌다.



11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령의 국내 정치용 행보라는 분석도 나온다. 알래스카에서는 11월 중간선거를 앞두고 공화당 현역 댄 설리번 상원의원과 민주당 메리 펠톨라 후보가 접전을 벌이고 있다. 트럼프 대통령이 중간선거 격전지인 알래스카 방문 전 LNG 개발 사업에 대한 한국의 투자를 확정지으려 한다는 해석이다.

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