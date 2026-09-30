트럼프 “김정은은 내 친구… 상당한 핵능력 보유” [DMZ 지뢰 폭발 사고]

국내에서 비무장지대(DMZ) 내 북한 지뢰 폭발 사고로 논란이 커지는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 친분을 강조하며 북·미 대화 재개 의지를 내보였다.



29일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 ‘이란은 핵무기를 보유할 수 없다고 말하는데 북한은 왜 가질 수 있나’라는 질문에 “다른 대통령이 있었기 때문”이라고 답했다.

2018년 6월12일 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 싱가포르 센토사섬에서 김정은 북한 국무위원장과 만나고 있는 모습. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 “김정은은 내 친구다. 그는 트럼프를 좋아한다”며 “나는 전 세계에서 그가 좋아하는 유일한 사람이고, 나도 그를 좋아한다”고 말했다. 이어 “그(김 위원장)에게는 핵 능력이 있다. 매우 상당한 규모의 핵”이라며 “내가 있는 한 그(김정은)는 괜찮을 것”이라고도 했다.



친분을 강조하는 데 더해 김 위원장의 신변 안전까지 시사하며 정상회담 재개를 위한 메시지를 보낸 것으로 풀이된다.



미국 내 한반도 전문가들은 트럼프 대통령이 다음달 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 계기로 김 위원장과 회동할 가능성을 거론하고 있다. 두 정상이 마지막으로 만난 것은 2019년 6월 판문점에서였다.

강경화 주미대사. 연합뉴스

이와 관련, 강경화 주미대사는 이날 워싱턴 스미소니언 국립초상화박물관에서 열린 한국 국경일 및 국군의날 리셉션에서 “한반도 평화와 안정을 유지하는 것은 우리 정부의 최우선 과제”라며 “북한 정책과 관련해 미국과 긴밀히 협력하고 있다”고 밝혔다.



강 대사는 한국 정부가 트럼프 대통령의 최근 메시지를 면밀히 주시하고 있다며 “직접적인 이해당사자로서 한국 정부는 페이스메이커로서 적극적인 역할을 하고, 미국과 북한 간 신뢰 구축과 대화 재개를 위한 건설적 논의가 이뤄질 수 있는 여건을 조성해 나갈 것”이라고 강조했다. 이어 북·미 대화가 재개되면 이를 관련국 간 협력으로 발전시키기 위한 토대도 마련하겠다며 이를 통해 “전쟁을 종식하고 평화체제로 전환하며 한반도의 완전한 비핵화를 달성하는 것을 목표로 할 것”이라고 말했다.

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