오세훈·국힘 서울시당 협의 정례화… 부동산 ‘공동전선’

오세훈 서울시장과 국민의힘 서울시당이 당정협의를 정례화하고 부동산 등 서울 주요 현안에 공동 대응하기로 했다. 여소야대인 서울시의회에서 국민의힘이 오 시장의 주택·부동산 정책을 뒷받침하고, 정부·여당의 부동산 정책과 차별화한 서울의 주거 대안을 함께 마련한다는 구상이다.

오세훈 서울시장이 30일 서울시청에서 열린 '국민의힘 서울시당-서울시 조찬 당정협의회'에서 인사말 하고 있다. 연합뉴스

서울시와 국민의힘 서울시당은 30일 서울시청에서 당정협의회를 열고 부동산 등 주요 현안에 대해 수시로 소통하기로 했다. 최근 서울시당위원장으로 선출된 조은희 의원은 “서울시에서는 시장님이 여소야대지만 일을 잘하실 수 있도록 뒷받침하는 게 좋겠다”며 “서울시와 서울시당이 협조하는 관계를 만들어가겠다”고 말했다.



국민의힘은 서울 집값과 주택 공급 문제를 주요 대여 전선으로 삼아 서울시 정책과 당의 부동산 대안을 연계할 방침이다. 오 시장의 공급 구상과 서울지역 의원들의 현장 의견을 당정협의를 통해 조율하고, 정부·여당의 부동산 정책에 대해서도 서울시민의 주거 부담을 기준으로 공동 대응한다는 것이다. 서울시당은 당정협의를 통해 시 정책을 당 차원에서 뒷받침한다는 계획이다.

오세훈 서울시장과 국민의힘 의원들이 30일 서울시청에서 열린 '국민의힘 서울시당-서울시 조찬 당정협의회'에서 대화하며 밝은 표정을 하고 있다. 왼쪽부터 신동욱 의원, 오세훈 서울시장, 조은희 의원, 조정훈 의원. 연합뉴스

국민의힘은 개혁신당과도 부동산 정책 공조에 나섰다. 양당 소속 수도권 의원들은 이날 의원연구단체 ‘수도권 주거혁신포럼’을 출범시켰다. 국민의힘 조정훈 의원과 개혁신당 이준석 의원이 공동대표를 맡아 공급·금융·세제·재건축·재개발 등 수도권 주거 문제를 연구하고 대안을 마련할 계획이다. 조정훈 의원은 “100일 정도 안에 구체적인 성과를 내 수도권 보수의 부동산 대안을 발표하겠다”며 “오 시장과도 교류하면서 부동산 정책에 대한 비전과 조율하려고 한다”고 말했다.



오 시장은 야권 공조와 별개로 서울시정에서는 민주당과도 협력할 뜻을 밝혔다. 그는 “국민의힘도 중앙정치 차원에서는 대립각을 세울 사안들이 많지만 시정 차원에서는 협치가 이뤄져 서울시민 삶의 질이 높아지는 데 바탕이 됐으면 좋겠다”고 말했다. 전날 김민석 민주당 대표가 ‘비판적 협력’ 의사를 밝힌 데 대해서는 “민주당의 어제 화답은 참으로 저에게 의미 있는 변화”라고 평가했다.

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