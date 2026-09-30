오세훈·국힘 서울시당 협의 정례화… 부동산 ‘공동전선’

개혁신당과도 수도권 주거 대응
吳, 與 향해 “시정은 협치했으면”
오세훈 서울시장과 국민의힘 서울시당이 당정협의를 정례화하고 부동산 등 서울 주요 현안에 공동 대응하기로 했다. 여소야대인 서울시의회에서 국민의힘이 오 시장의 주택·부동산 정책을 뒷받침하고, 정부·여당의 부동산 정책과 차별화한 서울의 주거 대안을 함께 마련한다는 구상이다.
서울시와 국민의힘 서울시당은 30일 서울시청에서 당정협의회를 열고 부동산 등 주요 현안에 대해 수시로 소통하기로 했다. 최근 서울시당위원장으로 선출된 조은희 의원은 “서울시에서는 시장님이 여소야대지만 일을 잘하실 수 있도록 뒷받침하는 게 좋겠다”며 “서울시와 서울시당이 협조하는 관계를 만들어가겠다”고 말했다.
국민의힘은 서울 집값과 주택 공급 문제를 주요 대여 전선으로 삼아 서울시 정책과 당의 부동산 대안을 연계할 방침이다. 오 시장의 공급 구상과 서울지역 의원들의 현장 의견을 당정협의를 통해 조율하고, 정부·여당의 부동산 정책에 대해서도 서울시민의 주거 부담을 기준으로 공동 대응한다는 것이다. 서울시당은 당정협의를 통해 시 정책을 당 차원에서 뒷받침한다는 계획이다.
국민의힘은 개혁신당과도 부동산 정책 공조에 나섰다. 양당 소속 수도권 의원들은 이날 의원연구단체 ‘수도권 주거혁신포럼’을 출범시켰다. 국민의힘 조정훈 의원과 개혁신당 이준석 의원이 공동대표를 맡아 공급·금융·세제·재건축·재개발 등 수도권 주거 문제를 연구하고 대안을 마련할 계획이다. 조정훈 의원은 “100일 정도 안에 구체적인 성과를 내 수도권 보수의 부동산 대안을 발표하겠다”며 “오 시장과도 교류하면서 부동산 정책에 대한 비전과 조율하려고 한다”고 말했다.
오 시장은 야권 공조와 별개로 서울시정에서는 민주당과도 협력할 뜻을 밝혔다. 그는 “국민의힘도 중앙정치 차원에서는 대립각을 세울 사안들이 많지만 시정 차원에서는 협치가 이뤄져 서울시민 삶의 질이 높아지는 데 바탕이 됐으면 좋겠다”고 말했다. 전날 김민석 민주당 대표가 ‘비판적 협력’ 의사를 밝힌 데 대해서는 “민주당의 어제 화답은 참으로 저에게 의미 있는 변화”라고 평가했다.
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