사용자 퇴근 후에도 ‘AI 비서’ 자율적 업무

오픈AI가 사용자를 대신해 업무를 수행할 수 있는 인공지능(AI) 에이전트 ‘닷’을 공개했다. 앞서 플랫폼 기업인 메타가 AI 에이전트 ‘뮤즈’를 내놓으며 시장에서 돌풍을 일으키고 있는 가운데, 정통 AI 기업도 에이전틱 AI 경쟁에 가세한 것이다.

오픈AI의 인공지능(AI) 에이전트 ‘닷’. 오픈AI 제공

오픈AI는 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 데브데이 2026 행사를 열고 닷을 선보였다. 닷은 오픈AI의 최신 AI 모델인 ‘GPT6 아스트라’를 기반으로 하는 AI 에이전트다. 프로그램을 작동시킬 때마다 일일이 명령을 내려야 하는 기존 AI와 달리, 사용자가 프로젝트 하나를 맡기면 자체적으로 업무를 수행한다. 업무 결과물의 최종 검토와 승인 여부는 사용자가 결정한다. 사용자는 데스크톱·웹·모바일의 챗GPT에서 메시지나 음성으로 닷과 대화할 수 있다. 닷에게 전화를 걸어 지시를 하거나 지시에 따른 결과물을 브리핑받을 수도 있다. 실제 오픈AI 내부에서 구동해 본 결과 닷은 버그를 추적해 애플리케이션(앱)을 수정하거나, 사내 행사 때 발표자에게 발표 자료가 미완성됐음을 알려주는 등 주도적인 업무 처리 능력을 보였다.



오픈AI는 사용자가 닷의 접근 권한과 행동 범위를 관리할 수 있도록 했다. 사용자는 별도 규칙을 설정해 특정 행동을 허용하거나, 승인을 요구하고 차단도 할 수 있다.



오픈AI가 닷을 출시하면서 AI 에이전트 시장을 둘러싼 경쟁이 본격화했다는 분석이 나온다. 메타가 AI 에이전트 ‘뮤즈’를 발표하며 ‘대중용 AI 에이전트’ 시장의 포문을 열었고, 오픈AI가 가세했다. 그동안 개발자들 사이에서만 활용되던 AI 에이전트가 일반인들까지 사용하는 서비스로 확장된 것이다. 한 IT업계 관계자는 “AI 에이전트를 원하는 대중들의 수요가 확인된 만큼, 기업들이 앞다퉈 뛰어들 것”이라고 전망했다.

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