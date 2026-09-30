14개월 수사도 빈손인데… 이태원참사 유족들 “수사 공백” 우려 [10월2일 공소·중수청 출범]

대검찰청은 공소청 전환 후에도 경찰과 협력해 이태원 참사에 대한 진상규명을 이어나가겠다고 약속했지만, 유족들의 반발이 클 전망이다. 검찰 주도 수사 결과도 미흡한 상황에서 수사·기소 분리로 사건이 경찰 등으로 다시 넘어가는 상황이 이어져서다.



이태원 참사 진상규명을 위한 검·경 합동수사팀(수사팀장 하준호 서울서부지검 부부장검사)은 윤석열정부의 ‘10·29 이태원 참사 특별조사위원회’(특조위)의 조사를 보강하기 위해 출범했으나 관계자 기소 3명에 그치며 설치 1년2개월 만에 수사가 마무리됐기 때문이다. 경찰은 향후 합동수사체계가 구성되면 수사 경과와 관련 자료를 신속히 인계, 연계할 계획이다.

추석이었던 지난 25일 서울 종로구 10.29 이태원참사 기억소통공간 별들의집에서 열린 10.29 이태원 참사 유가족·시민과 함께하는 추석 상차림 행사에서 이정민 유가족협의회 운영위원장을 비롯한 유가족 등 참석자들이 묵념하고 있다. 뉴시스

대검찰청은 30일 유가족협의회, 특조위, 개별 유가족 등의 요청에 따라 수사하던 사건 중 혐의 인정이 어려운 오세훈 서울시장의 업무상과실치사상 혐의, 참사 발생 후 휴대전화를 바꾼 박희영 전 용산구청장의 증거인멸 혐의 등은 전날 불기소 처분했다고 밝혔다.



아울러 중앙긴급구조통제단장 업무를 소홀히 했다는 남화영 전 소방청장 직무대행의 직무유기 혐의, 국정조사 당시 허위 보고 내용을 방치했다는 행정안전부 등 소속 공무원들의 직무유기 혐의도 불기소 처분했다. 합동수사팀은 폐쇄회로(CC)TV 및 휴대전화 포렌식 자료, 관련자 진술, 관련 법리 등을 고려해 이들의 혐의를 인정하기 어렵다고 판단했다. 또한 참사 당시 부실 대응과 관련한 업무상과실치사상 혐의를 받는 용산소방서 전 현장 지휘팀장 이모씨는 불기소 처분했다.



앞서 합동수사팀은 특조위가 강제 수사권이 없어 진상규명에 한계가 있다는 지적에 따라 지난해 7월 출범했다.



이재명 대통령이 취임 직후 이태원 참사 유가족들에게 조사단 편성을 약속하면서다.

간판 바꾸는데만 65억 공소청 출범을 이틀 앞둔 30일 서울남부지검 관계자가 청사 입구에 있는 검찰 간판을 떼어내고 있다. 법무부는 전국 67개 검찰청사의 외벽과 유리창에 부착된 검찰 로고와 문구 등을 제거하는 비용으로 예비비 65억원을 편성했다. 최상수 기자

합동수사팀은 수사가 필요하다고 판단한 사건들에 대해서는 전날 경찰청에 사건을 이송했다고 밝혔다. 이에 따라 경찰이 잔여 사건에 대해선 수사를 이어갈 전망이지만 유가족 측이 요청한 피의자들에 대한 혐의는 대거 불기소 처분이 내려지면서 유가족들의 반발 목소리가 나올 것으로 보인다.



경찰은 향후 합동수사체계가 구성되면 수사 경과와 관련 자료를 신속히 인계, 연계할 계획이라고 밝혔다.



현재 검경 합동수사기구는 이태원 참사를 제외하고도 마약, 보이스피싱, 불법 의약사범 등 민생사건에 대해 운영 중이다.

중대범죄수사청 개청을 이틀 앞둔 30일 중수청이 입주할 서울 중구 르네스퀘어 건물에 중수청 간판이 설치돼 있다. 뉴스1

이들 사건은 검찰 위주로 꾸려진 조직으로 그대로 중수청으로 이관되는 방안이 논의되고 있다. 경찰 파견 형태도 그대로 유지될 방침이다.



다만 과거 검경 합동수사기구와 달리 앞으로 합동수사는 공소청 검사가 제외되기 때문에 법률 조언 등 검경이 협력했던 기존 형태보다 실효성이 낮아질 것이라는 전망이 나온다.



아울러 합동수사체계가 구성된다 해도 중수청이 7대 중대범죄를 다루기 때문에 경찰과 사안별로 수사를 나눌 가능성이 크다.



이태원 참사 관련 수사처럼 수사 범위가 넓은 사건의 경우 중수청과 경찰의 수사 범위를 조율하는 것도 숙제로 꼽힌다.



중수청은 서울, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주 전국 6곳에 설치되는데 수사 협력에 있어 위치적인 한계도 노출될 수 있다.



개정 형사소송법 시행 직전 경찰은 내부 기강 다지기에 나섰다.



경찰청은 1일 오후 2시 전국 시도경찰청 총경 이상 수사부서장 및 경찰서장 650여명을 불러 모아 지휘관 회의를 열기로 했다. 전국 경찰서장급 이상 지휘관들이 한자리에 모이는 것은 2024년 8월 이후 약 25개월 만이다. 경찰은 전국 수사관들이 함께 새로운 형사사법체계가 성공적으로 정착되기 위한 각오를 다지기 위해 자리를 마련했다고 설명했다. 개정 형소법이 시행되면 검찰이 가진 미제사건이 경찰로 대거 넘어오고, 검사의 보완수사 요구가 늘어나면서 경찰 수사관들의 업무 부담이 커질 것이라는 전망도 나온다.

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