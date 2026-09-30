신들린 서채현, 볼더링 만점 결승행… 2관왕 ‘한 발 더’ [2026 아이치 나고야 아시안게임]

한국 여자 스포츠클라이밍 간판 서채현(서울시청·노스페이스)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 볼더링 준결승에서 ‘만점’을 받고 결승에 올라 금메달을 향한 등정에 나선다.



서채현은 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 대회 여자부 볼더링 준결승에서 4개의 과제에서 모두 놀라운 플래시(첫 시도에 완등) 행진을 펼치며 100점(과제당 25점) 만점으로 결승에 진출했다. 리드가 주 종목인 서채현은 먼저 치른 볼더링 종목에서 결승에 먼저 진출, 대회 2관왕의 희망을 밝혔다.

거미손 클라이밍 대표팀 서채현이 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대회 여자부 볼더링 준결승에서 완등한 뒤 관중에게 손을 흔들고 있다. 나고야=로이터연합뉴스

2020년 도쿄 올림픽 은메달리스트인 노나카 미호(일본·99.8점)도 4개 과제를 모두 풀었지만, 세 번째 과제를 3차례 시도 만에 끝내 서채현에 0.2점을 밀리며 2위를 차지했다. 함께 출전한 노희주(부산패밀리산악회)는 4개 과제 가운데 2개를 완등하며 69.8점을 받아 7위를 차지, 8위까지 주어지는 결승행 티켓을 따냈다. 1일 열리는 여자 볼더링 결승에선 한국 2명, 일본 2명, 중국 2명, 싱가포르 2명이 금메달을 놓고 겨룬다.



남자 스피드 종목에 출전한 조진용(한광고)과 김동준(충북체육회·타키클라이밍센터)이 19명의 출전 선수 가운데 각각 9위(5초04)와 14위(5초38)를 기록하며16명이 출전하는 결승에 합류했다. 남자 스피드 결승도 1일 치러진다.



한편 한국 여자 유도 국가대표 정수진(용인대학교)은 경기 당일 무작위 계체를 통과하지 못해 매트도 밟지 못한 채 대회를 마감했다. 정수진은 이날 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 여자 48㎏ 알리야 무미노바(타지키스탄)와 16강전에 모습을 드러내지 않았다. 대한유도회 관계자에 따르면 정수진은 전날 계체는 통과했으나 경기 당일 오전 무작위 계체를 통과하지 못해 탈락했다. 계체 허용치는 체급의 5%로 50.4㎏까지 허용되지만, 무작위 계체에서 100g이 초과한 것으로 알려졌다.

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